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Bir çift ayakkabı ile tarifsiz mutluluk



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - TED Şanlıurfa Koleji öğrencilerinin düzenlediği sanat gecesinden elde edilen gelirle satın alınan ayakkabıların kırsal bölgelerde eğitim gören, gelir seviyesi düşük öğrencilere dağıtımı tamamlandı.

Kaliteli eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle de bölge halkının takdirini kazanan TED Şanlıurfa Koleji, "Bir Çift Mutluluk Projesi" kapsamında, daha önce 3 ayrı okulda gerçekleştirdiği ayakkabı yardımlarını, Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen kısal Mahallesi İlkokulunda sürdürdü.

Öğrencilerin okulda düzenlediği sanat gecesinin bilet satışından elde edilen gelirle alınan ayakkabıların dağıtımına, Karaköprü Kaymakamı Ahmet Yıldız ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katıldı. TED Şanlıurfa Koleji Kurucu Temsilcisi Aysun Çakmaklı ve TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, Kaymakam Yıldız ve Başkan Baydilli ile birlikte ayakkabıları dağıtarak, çocukların yüzünü güldürdü.

Hamurkesen İlkokulu Müdürü Ahmet İzol, okulda eğitim gören öğrencilerin çoğunlukla dar gelirli ailelerin çocukları olduğunu belirterek, "'Bir Çift Mutluluk Projesi' bugün bizim okulumuzdaki öğrencilerimizi de mutlu etti. Çocuklarımızı gülümseten bu projede emeği geçen herkesi kutluyor, öğrencilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal projeler devam edecek

TED Şanlıurfa Koleji Kurucu Temsilcisi Aysun Çakmaklı da sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesinde öğrencilerin büyük emeği olduğunu ifade ederek, "Bu başarı, öğrencilerimizin başarısı. Hepsini kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin, bir yandan öğrencilerin yardımseverlik ve dayanışma duygularını güçlendirirken, diğer yandan gerçekten ihtiyacı olan öğrencilere ulaşılmasına imkan sağladığını belirten Çakmaklı, "Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızın sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi için projelerimize devam edeceğiz. Ben bu projeye destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

TED Şanlıurfa ailesi olarak çok mutluyuz

TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat ise Hamurkesen İlkokulunda gerçekleştirdikleri dağıtımla projeyi tamamladıklarını belirterek, "Daha önce 'Bir Çift Mutluluk Projesi' kapsamında 3 ayrı okulda ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı dağıtımı yapmıştık. Öğrencilerimizin desteği ile gerçekleştirdiğimiz bu sosyal sorumluluk projesini, bugün 4'üncü okulumuz ile tamamlamış oluyoruz. TED Şanlıurfa Koleji ailesi olarak çok mutluyuz, onurluyuz. Çünkü bu projede öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz hep birlikte çalıştık. Şu anda burada bizlere destek veren Karaköprü Kaymakamımız Ahmet Yıldız ve Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye de çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Şİ-OE-Y)



10.05.2017 10:28:40 TSI

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