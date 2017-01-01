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Sosyal bilimler MYO'da çocuk gelişimi programı tanıtıldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri programı tarafından, üniversite tercihlerinde meslek lisesi öğrencilerine rehberlik hizmeti vermek üzere, Eyyübiye yerleşkesinde tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi öğrencileri, Bozova Çok Programlı Meslek Lisesi ile Bozova Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Necmettin Elmastaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Harran Üniversitesinin gelişen dünyada ve bölgemizde önemli bir eğitim öğretim kurumu olduğunu, burada verilen eğitimin hayat boyu her kesime hitap ettiğini, çocuk gelişimi programının günümüzün en çok ihtiyaç duyulan meslek dalı olduğunu, kaliteli ve dünya ölçeğinde evrensel ölçekte eğitim ve öğretim faaliyetleri verdiğini söyledi.

Etkinlik koordinatörü ve aynı zamanda Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Program Başkanı Necmi Dedeoğlu'nun, bölümün eğitim faaliyetleri konusundaki bilgilendirici konuşmasından sonra öğretim görevlisi Mustafa Aslan tarafından bölüm faaliyetlerinin tanıtıldığı slaytlı sunumu gerçekleştirildi. Program, eğitici drama gösterisi ile sona erdi.

(Şİ-SD-Y)



10.05.2017 11:12:08 TSI

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