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Kepez'de Varsak Polis Merkezi açılıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan Varsak Polis Merkezi'ni 17 Mayıs'ta hizmete gireceği bildirildi.

Kepez'in eğitim ve sağlık tesisi eksikliğini hayırseverler işbirliğiyle bir bir tamamlayan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Varsak Polis Merkezi'nin de tamamlanmasını sağladı.

Yaklaşık 2 yıl önce temeli atılan polis merkezi, 17 Mayıs'ta hizmete giriyor. Varsak ile çevre mahallelerine hizmet verecek olan polis merkezini ziyaret eden Başkan Tütüncü, son rötuşların atıldığı 3 katlı yapının tamamlanmasındaki küçük ayrıntıların da giderilmesi için teknik ekibine talimat verdi.

Hayırsever ve belediye işbirliği

Kullanım alanı bin 600 metrekare olan polis merkezinin hizmete girmesiyle bir sözünü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tütüncü, her eseri tamamlayıp arkalarına yaslanarak baktıklarında tarifsiz bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Eğitim, sağlık ve güvenliğin çok önemli olduğu ve bu alanlarda çeşitli yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Tütüncü, "Bu benim dönemimde yapılan, Altınova Polis Merkezi'nden sonra ikinci karakolumuz. Hiç boşluk bırakmadan bir karakol daha yapmak istiyoruz. Bunlar devlet yatırımı değil, hayırsever ve belediye işbirliğiyle oluşuyor" diye konuştu.

Başkan Tütüncü'ye eşlik eden Kepez İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, güçlü altyapısı olan binanın önümüzdeki yıllarda kullanılabilecek teknolojileri de barındırabilmesi düşünülerek tasarlandığını açıkladı. Bu karakolun kendileri için Kepez'in enerjisi açısından ete kemiğe bürünmüş motive kaynağı olduğunu belirten Ekşi, "Başkanımızın bize gösterdiği desteğin fiziki göstergesi işte bu karakol" dedi.

(İA-Y)



10.05.2017 11:31:50 TSI

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