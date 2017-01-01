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Engelliler 'istihdam' istedi



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Anıtpark Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlik; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Karadeniz Engelliler Federasyonu, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Samsun Şube Başkanlığı, Samsun Engelli Kadınlar Derneği, 6 Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi, Medikal Park Samsun Engelli Gücü, Gençlik ve Spor Kulübü, Bedensel Engelliler Spor Kulübü ve Körler Eğitim ve Kalkındırma Derneği ve Anadolu Sakatlar Derneği'nın anıta çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



"İş bulmakta oldukça zorlanıyoruz"

Etkinlikte bir konuşma yapan ve konuşması işaret diliyle çevrilen işitme engelli Samet Fildişi, engellilerin yaşadığı sorunlara değindi. Fildişi yaptığı konuşmada, "En büyük sorunlarımızdan biri engellilerin istihdamı. Toplumun dezavantajlı kesimi olarak iş bulmakta oldukça zorlanıyoruz. Engel durumumuz göz önüne alınarak istihdam kapılarının açılması öncelikli dileğimizdir. Tüm engelli vatandaşlarımız adına gelecek günlerde toplumsal sorunlarımızın giderilmesi yönünde adımlar atılmasını umuyorum" dedi.



"10 bin 27 kişiye evde bakım ücreti ödeniyor"

2017 Mayıs itibariyle kişi başı 960 TL olarak 10 bin 27 kişiye evde bakım ücreti ödendiğini belirten Aile Sosyal Politikalar Samsun İl Müdür Vekili Tekin Balcı, "Bunun dışında 9 bin 875 engelliye engelli kimlik kartı verilmiştir. Resmi-özel bakım ve rehabilitasyon merkezlerimiz aracılığıyla yatılı olarak 719 engellimizin bakımı gerçekleştirilmektedir. Engellilerimizin engelsiz yaşayabileceği 'umut evleri' projesi ilimizde hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Havza'da 3 adet 'umut evi' açılmıştır" diye konuştu.

Program Atatürk Anıtı önünde çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

(KA-SLH-Y)



10.05.2017 11:37:15 TSI

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