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Niksar'da vatandaşların 'alkol gözlülüğü' ile imtihanı





(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet Caddesi Pazartesi Pazarı alanında Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurulan stantta alkolün insan üzerindeki etkisi özel bir gözlükle vatandaşlara gösterildi. Alkol gözlüğünün takan vatandaşlar bu gözlüklerle sürahiden bardağa su doldurmaya çalıştı. Gözlüğün etkisiyle vatandaşlar bardağa su doldururken zorlandı. İl Emniyet Müdürlüğünden getirtilen alkol gözlüğü hakkında bilgiler veren trafik ekipleri gözlük sayesinde 1 promil alkollü vatandaşın ne şekilde zorluklar yaşayabildiğini uygulamalı olarak sürücülere gösterebildiklerini söyledi.

Kadınların da ilgi gösterdiği trafik standında ayrıca vatandaşlara el broşürleri, trafik işaretlerinin yer aldığı cetveller ve anahtarlıklar hediye edildi.

(SÖZ-UY-Y-)



10.05.2017 11:38:02 TSI

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