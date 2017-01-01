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Simav'a köpek barınağı

- Simav Belediyesi tarafından hazırlanan barınağa, yeni doğmuş, sahipsiz ve yaralı köpekler getiriliyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, sahipsiz başı boş gezen köpekler barınağa kavuştu. Simav Belediyesi tarafından kurulan barınakta 14 adet seyyar kulübe, 4 adet sabit kafes kulübe bulunuyor. 45 köpeğin bakım ve yiyecek ihtiyacının karşılandığı barınaktan, sahiplenmek isteyen vatandaşlara da istedikleri köpekler veteriner kontrolünde veriliyor. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İlçe sokaklarında başı boş dolaşan sahipsiz köpeklerin, toplum sağlığı açısından da bir barınakta toplanmasının önemli olduğunu belirtti. Özkan, "İlçemiz say deresi mevkiinde hazırladığımız köpek barınağına, sahipsiz, yeni doğmuş ve yaralı köpekler ekiplerimiz tarafından getiriliyor, Veteriner hekim İbrahim Akçay tarafından sağlık kontrolleri ve aşıları yapılıyor. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız da istedikleri köpeği alabiliyor" dedi.

Simav'daki köpek barınağından Eskişehir'e götürmek üzere, sahiplenme isteğinde bulunan Gülçin Bala " Oğlumun hayvan sevgisini hayata geçirmek üzere, aşıları yapılmış olan sağlıklı bir köpek yavrusunu sahiplendik. Pet shoplar'dan hayvan satın almak yerine, barınaktan sahiplenmek daha güzel bir duygu, bu hizmeti gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum" konuştu.

Başkan Yardımcısı Birol Sarmış, hizmete giren köpek barınağının daha da geliştirileceğini ifade ederek, " Satın alma sahiplen" sloganıyla hizmet vereceklerini belirtti. (MEİ-EFE)



10.05.2017 11:52:12 TSI

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