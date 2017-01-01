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Saruhanlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi açıldı



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Manisalıları birbirinden farklı eğitimler ve mesleki kurslarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı'da, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni hizmet açtı.

Uğur Mumcu Parkı içinde konumlandırılan merkez, 04-12 yaş arasındaki çocuklara uzman eğitmenler eşliğinde mental aritmetik, gitar ve bale gibi branşların yanı sıra okul öncesi eğitim de vermektedir. Ayrıca merkezde yeni dönem için satranç, halk oyunları, matematik, Türkçe ve İngilizce branşlarında kayıtlar devam etmektedir. Saruhalılı çocukların yeni eğitim yuvalarında eğitim almaya başladığını belirten Saruhanlı Koordinasyon Şube Müdürü Nuri Güncan, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza her türlü desteği vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Saruhanlı'da yapımı tamamlanan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezimiz, çocuklarımızın hizmetine sunuldu" dedi.

(ÖND-Y)



10.05.2017 13:31:01 TSI

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