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Beyşehir'in parklarında yeni nesil oyun grubu dönemi



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, mevcut parklar yeni nesil modern çocuk oyun gruplarıyla donatılıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçe genelinde bulunan parkların yeni nesil oyuncaklarla donatılması ve bu alanlardan yararlanan çocuklar için zemininin daha güvenli hale getirilmesi konusunda göreve geldikten sonra başlattıkları çalışmaların hız kazandığını belirterek, "Göreve geldiğimiz üç yıldan bu yana 2014 yılında 6, 2015'te 17, 2016'da ise 13 mahallemizde olmak üzere toplam 36 farklı mahallemizde çocuk oyun grubu olmayan parkımıza veya alana oyun grubu kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bunların büyük bölümü zemini kauçuk malzemeden oluşan yeni nesil oyun gruplarından oluşuyor. Kullanıma hazır hale gelen oyun gruplarının etrafına ağaç ve çeşitli çalı grupları dikilirken, yapılan çimlendirme çalışmalarıyla parklar görsel olarak daha estetik hale getirildi. Merkez ve dış mahallelerimizde yürütülen bu çalışmalar çerçevesinde birçok parkımızda ise bu oyun gruplarının hemen yanındaki uygun alanlara yetişkinlerin istifade edebilmesi için spor aletleri yerleştirilmiştir. Aynı dönemde, yerleşim merkezlerimizdeki mevcut çocuk oyun gruplarının tamir ve bakımları da aksatılmadan yürütülmüştür" dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün parklarda zemini kauçuk malzemeden oluşan modern çocuk oyun gruplarının kurulumuna yönelik çalışmalarını bu yıl da sürdüreceğini ifade eden Başkan Özaltun, "Bu yıl, ilkbahar mevsimi ile birlikte İçerişehir Mahallesi'ndeki Eşrefoğlu İlk ve Ortaokulu önünde yeni bir park alanı oluşturulup, kauçuk zeminli çocuk oyun grubu kurulumunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu parklarımızın sayısı zaman içerisinde daha da artmaya devam edecektir. 2017 yılı içerisinde Vuslat Parkı içerisindeki 2 çocuk oyun grubunun sökülerek yenilenmesi de planlanırken, mahallelerimizdeki tüm parkların eksiklikleri giderilmeye devam edilecektir. Mahallelerimizde kurmuş olduğumuz çok amaçlı spor salonlarının çevrelerinin düzenleme çalışmaları bu yıl da sürdürülecektir" diye konuştu.

(ARÖ-FM-Y)



10.05.2017 13:39:36 TSI

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