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Bulanık'ta tiyatro gösterisi



(Fotoğraflı)



MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Pamuk Prenses Yedi Cüceler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen gösteriye, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Şube Müdürü Metin Aral, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, tiyatronun hayatın kendisi olduğunu söyledi. Okulun da bir anlamda hayatın bahçesi sayıldığını ifade eden Aral, "Tiyatro hayatın en gerçek yansımasıdır. Bize yeni bir ufuk, dünya açar. Biz insana yakışan duygu ve düşüncelerle birleştiren tiyatro, toplumsal bir mucizedir. Okulumuzda bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönlerine olumlu katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Oyun için uzun bir hazırlık dönemi geçiren öğrenciler, oyun sonunda izleyicilerin takdirini topladı. Oyunda; öğrenciler üstün performanslarının yanında kostümleri ile de göz doldurdu. Tiyatro gösterisinin ardından dans, defile ve palyaço gösterileri yapıldı.

Okul Müdiresi Yelda Şanoğlu ise, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerde çok başarılı olduğunu belirterek, bu öğrencilerle gurur duyduğunu ifade etti. Gösteride kullanılan kıyafetlerin öğrenciler tarafından hazırlandığını dile getiren Şanoğlu, oyunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

(MSA-Y)



10.05.2017 15:30:14 TSI

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