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Müdür Alper'den Sincik ilçesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman'ın Sincik ilçesini ziyaret etti.

Sincik ilçesini ziyaret eden Müdür Alper, burada ilçe emniyet amirliğini ziyaret ederek polis memurlarıyla bir araya geldi. İlçe Emniyet Amiri Uğur Demir'den ilçenin asayiş ve güvenliği hakkında bilgiler alan Müdür Alper daha sonra polis memurlarıyla bir süre sohbet ederek başarılar diledi. Müdür Alper, polis memurlarıyla yaptığı sohbetin ardından ilçe merkezini de gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.

(AE-SD-Y)



10.05.2017 16:04:14 TSI

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