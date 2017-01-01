YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Minik öğrencilere polislerden trafik eğitimi

Minik öğrencilere polislerden trafik eğitimi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da trafik haftası etkinlikleri kapsamında polisler, minik öğrencilere trafik kurallarını anlattı.

Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik Haftası nedeniyle Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri, Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı eğitmenleriyle ortaklaşa düzenledikleri eğitim çalışmasında öğrencilere trafik kurallarını anlattılar. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ile Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu'nun da hazır bulundukları eğitim seminerinde trafikte uyulması gereken kurallar teorik ve pratik uygulamalarla minik öğrencilere aktarıldı. Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı toplantı salonunda sunum şeklinde gerçekleşen bilgilendirme çalışmasında trafikte karşıdan karşıya geçme, trafik işaretleri, alt ve üst geçitleri kullanma, araç kullanırken dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Sunumda akılda rahatça kalabilecek görsel anlatımlara ağırlık verilirken, oldukça keyifli geçen eğitim sırasında trafik polisleri minik öğrencilerin tüm sorularına yanıt verdi. Teorik eğitimin ardından trafik işaretlemelerinden trafik ışıklarına ve yaya geçitlerine kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü minyatür trafik parkurunda uygulamalı eğitime tabi tutulan minik öğrencilere trafik polisleri tarafından yaya yolu kullanımı, sinyalizasyon kuralları, bisiklet yolu kuralları ve yaya üst geçidi kullanımı üzerine bilgiler paylaşıldı. Akülü araç ile uygulama trafik kurallarını birebir yaşayan minik öğrenciler, benzin istasyonu, tribün, alt ve üst geçitler ve trafik levhalarıyla geniş bir alanda eğitime tabi tutuldu. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Trafik Haftası nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkını ziyaret ederek çocuklara trafik kurallarını anlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerine teşekkürlerini sundu.

Trafik Haftasını kutlayan Başkan Yardımcısı Şahin, "Çocuklarımızı iyi yetiştirmek demek, gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak demektir. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman, yol standartlarının yüksek olmasının yanı sıra orada yaşayan insanların eğitim seviyelerinin yüksek olmasından dolayı trafik kazalarının çok düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Bunun için hayatımızın her anında eğitim önemlidir. Trafik kurallarını bilirsek trafikte daha dikkatli davranabiliriz, az hata yaparız. Hayata bağlanmak açısından trafik kurallarına uymak çok önemlidir" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



10.05.2017 18:01:02 TSI

NNNN

