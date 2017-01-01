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Korkuteli'de Kız Kuran Kursu'nun temeli atıldı



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA) - Korkuteli ilçesinde bir hayırsever tarafından bağışlanan 740 metrekarelik alana yapılacak Hacı İsa Bakacak Kız Kuran Kursu'nun temeli dualarla atıldı.

Korkuteli'de hayırseverlerin eğitime olan destekler devam ediyor. Uzunoluk Mahallesinde yaşayan Hayırsever Hacı İsa Bakacak tarafından 740 metrekarelik alan bağışlandı. Kendi isminin verildiği kuran kursunun temeli dualarla atıldı. Kurs 3 katlı ve 1 yıl içinde tamamlanacak.

Din eğitimi hizmetlerine halkın her zaman yardımcı olduğunu söyleyen Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, "Bölgenin en fazla hafız yetiştiren ilçelerinden birisi konumunda. Din hizmetleri için dünyada en yeni metotlar kullanılıyor. Ben de en yeni teknoloji ile yapılacak olan bu kursu yaptıranlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapılacak en önemli icraatın birisi bu müesseselerdeki öğrencileri yetiştirmek olacak. Kur'an kurslarını halkla diyalog merkezi haline getireceğiz" dedi.

Yapılan duaların ardından temeli atılan alanda dua edildi. Temel Atma törenine, Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, Müftü Selim Yazıcı, Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ve yönetim kurulu üyeleri, hayırsever İsa Bakacak ve vatandaşlar katıldı.

(AD-SM-Y)



10.05.2017 18:19:35 TSI

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