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Şanlıurfa'da 2 tesis daha gençlere kazandırılıyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:35
Şanlıurfa'da 2 tesis daha gençlere kazandırılıyor
Şanlıurfa'da 2 tesis daha gençlere kazandırılıyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da spor tesisi altyapısının zenginleşmesine katkı sağlayan ve her ilçeye spor kompleksi yaparak gençlerin hizmetine sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atarak tenis dünyası tesisini de yapmaya hazırlanıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesine kazandırılacak Tenis Dünyası resmi temel atma töreni gerçekleştirilecek. 15 bin 469 metrekarelik alana inşa edilecek olan Tenis Dünyasında, üçü açık 1'i kapalı olmak üzere toplam 4 tenis kortu ile hizmet verecek. Ayrıca fitness salonu, çocuk oyun alanı, koşu parkı, çalışma alanı ve idare binalarının yer aldığı tesis, Şanlıurfa'nın ilk tenis kortu unvanına sahip olacak.
Çocuk Oyun Dünyasının da temeli atılıyor
Gençlerin spor faaliyetlerini daha sağlıklı yürütmesi için Seyrantepe'de büyükşehir belediyesi tarafından yaptırılacak semt sahasının temeli Perşembe günü saat 13.00'da atılacak. Karaköprü Orman Bölge Müdürlüğü bitişiğinde 30 bin metrekareden oluşan Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası projesinde 18 adet farklı oyun grubu, macera parkuru, masa tenis alanları, langırt oyun masaları, 10 kaydırak, yüksek halatla tırmanma parkuru, biyolojik gölet, su oyun alanı, kum havuzu, oturma birimleri, piknik alanları, kamelyalar, trambolin, tırmanma duvarı, boyama duvarı, kuru havuzlarıyla Şanlıurfalı çocuk ve gençlerin hizmetine sunulacak. Çocuk oyun dünyasının resmi temel atma töreni yine Başkan Nihat Çiftçi'nin katılımıyla Perşembe günü saat 14.00'da atılacak.
Tenis dünyası, çocuk oyun dünyası ve semt sahasının açılışlarına Başkan Çiftçi, sporseverleri davet etti.
(BB-SD-Y)

10.05.2017 18:45:19 TSI
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