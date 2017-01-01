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Gürsulu çiftlere evlilik öncesi eğitim

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:23
Gürsulu çiftlere evlilik öncesi eğitim
Gürsulu çiftlere evlilik öncesi eğitim

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan program kapsamında, Gürsu Belediyesi tarafından Gürsulu çiftlere evlilik öncesi eğitimi verildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, sağlıklı, mutlu ailelerin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 'Evlilik Öncesi Eğitim' ile evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmaları amaçlanıyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri çok önemli. Evli çiftlerin, her şeyden önce birbirlerine olan saygılarını koruması, etkili iletişim kurması ve olası sorunlarla baş edebilme becerilerinin olması evliliği ayakta tutan temel taşlardan. Bu eğitimle çiftlere bu konularda bakış açısı kazandırılmakta ve daha bilinçli hareket etmeleri için yol gösterilmekte" dedi.
Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitim programında, evlilik uyumunda; çiftlerin birbirine saygı duymasının, evlilikte dengeli ve adil rol dağılımı yapılmasının önemi vurgulandı. Eğitime katılan çiftlere katılım sertifikalarının yanında, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuku, evlilik ve sağlık ile eğitici el Kitabından oluşan kitap seti, Kuran-ı Kerim, tohumlu kalem, not defteri ve gül bulunan hediye paketi verildi.
(AÇ)

11.05.2017 09:31:22 TSI
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