ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaya mezarları yayla turizmini zenginleştiriyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:36
Kaya mezarları yayla turizmini zenginleştiriyor
Kaya mezarları yayla turizmini zenginleştiriyor

(Fotoğraflı)

Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen kaya mezarları görenlerin ilgisini çekiyor.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya,Derinçay Irmağı'nın doğu yakasında kalan mezarların Helenistik dönemine ait olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Kaya mezarlarını birkaç yıl öncesine kadar çok az sayıda kişinin bildiğini belirten Başkan Kaya, "Gümüşdere Mahallesi Derinçay Irmağı'nın doğu yakasında sarp ve dik kayalık bir alanda Helenistik döneme ait kaya mezarları oldukça kıymetli ve eski döneme ait eserler.Bu eserler bir kaç yıl öncesine kadar çok az kişi tarafından biliniyordu. Ancak tanıtımlar ile son yıllarda birçok kişinin uğrak yeri oldu" dedi.
Başkan Kaya, kaya mezarlarının yayla turizmini zenginleştirdiğini sözlerine ekledi.
(MB-SLH-Y)

11.05.2017 09:45:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ordu'da babasını öldüren kişinin davası
YEREL

ORDU'DA BABASINI ÖLDÜREN KİŞİNİN DAVASI

Anne üniversitesinden mezun olmanın sevincini yaşadılar
YEREL

ANNE ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN OLMANIN SEVİNCİNİ YAŞADILAR

Ordu'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ORDU'DA FETÖ/PDY DAVASI
Fatsa'da lisanslı sporcu sayısı artıyor
YEREL

FATSA'DA LİSANSLI SPORCU SAYISI ARTIYOR
Engin Tekintaş: &quot;Borcu olmayan ender belediyeyiz&quot;
YEREL

ENGİN TEKİNTAŞ: "BORCU OLMAYAN ENDER BELEDİYEYİZ"
Fatsa'da bilim fuarı
YEREL

FATSA'DA BİLİM FUARI
Ünye'de fındık sempozyumu
YEREL

ÜNYE'DE FINDIK SEMPOZYUMU
ODÜ'ye gölet
YEREL

ODÜ'YE GÖLET
Anlayan: &quot;Gelecek nesillerimize kalıcı hizmet sunmak için çalışıyoruz&quot;
YEREL

ANLAYAN: "GELECEK NESİLLERİMİZE KALICI HİZMET SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Şiddetli rüzgar kivi bahçelerine zarar verdi
YEREL

ŞİDDETLİ RÜZGAR KİVİ BAHÇELERİNE ZARAR VERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
GÜNDEM

ABD, YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BÖYLE DONATACAK!

 1
  • 2 Kıdemde mevcut işçiye 3 seçenek
  • 3 Fenerbahçeli futbolcu ünlü şarkıcıyla yakalandı
  • 4 Canikli, ihraç edilen ve açığa alınan üst düzey FETÖ'cü sayısını açıkladı