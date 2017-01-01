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Kaya mezarları yayla turizmini zenginleştiriyor



(Fotoğraflı)



Mustafa Bıyık

ORDU (İHA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen kaya mezarları görenlerin ilgisini çekiyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya,Derinçay Irmağı'nın doğu yakasında kalan mezarların Helenistik dönemine ait olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Kaya mezarlarını birkaç yıl öncesine kadar çok az sayıda kişinin bildiğini belirten Başkan Kaya, "Gümüşdere Mahallesi Derinçay Irmağı'nın doğu yakasında sarp ve dik kayalık bir alanda Helenistik döneme ait kaya mezarları oldukça kıymetli ve eski döneme ait eserler.Bu eserler bir kaç yıl öncesine kadar çok az kişi tarafından biliniyordu. Ancak tanıtımlar ile son yıllarda birçok kişinin uğrak yeri oldu" dedi.

Başkan Kaya, kaya mezarlarının yayla turizmini zenginleştirdiğini sözlerine ekledi.

(MB-SLH-Y)



11.05.2017 09:45:54 TSI

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