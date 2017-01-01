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İpekyolu Belediyesinden anlamlı proje



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, engellilere farkındalık oluşturmak adına hazırladığı 'İlmek İlmek Hayat' projesini hayata geçirdi.

Engellilere farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkan İpekyolu Belediyesi, hazırladığı 'İlmek İlmek Hayat' projesini hayata geçirdi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında projeyi başlatan İpekyolu Belediyesi, bir yandan engellilere farkındalık oluştururken bir yandan kentin belirli yerlerini süsleyerek ilçenin güzel bir görünüme sahip olmasını hedefliyor. Aldığı yumakları ilçedeki kadınlara dağıtan İpekyolu Belediyesi, daha sonra kadınlar tarafından örülen örgüleri belli yerlere asarak, engellilerin fark edilmesini sağlıyor.

Sanat Parkı'nda bir etkinlik düzenleyen İpekyolu Belediyesi, kadınlar tarafından daha önce örülen malzemeleri sergiledi. Parktaki çardak ve bankları süsleyen kadınlar, bu şekilde bir farkındalık oluşturuyor. Buradaki etkinlikte proje hakkında açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Türkiye'de nüfusun yüzde 12'sini engellilerin oluşturduğunu ve bu oranın çok ciddi bir oran olduğunu söyledi. İpekyolu ilçesinde de en az yüzde 12 oranında bir engelli kitlesinin olduğuna dikkat çeken Öztürk, "İpekyolu Belediyesi olarak 300 bin nüfusumuz var. 300 bin nüfusun yüzde 12'si yaklaşık 40 bin engelli demektir. Bu engellilerimizi evlerden çıkarmak, toplumla bir araya getirmek, toplumla buluşturmak ve onları sosyal hayatın içerisine katmak için bir çalışma yapalım dedik. Bunu yapmak için de İpekyolu'ndaki kadınlarımızla birlikte engellilerimiz için ilmek ilmek örmeye başladık. Kadınlarımız gönüllü olarak belediyemizden aldıkları yünleri, engellerimize farkındalık oluşturmak için örüyorlar ve örmüş oldukları bu malzemeleri insanların görebilecekleri yerlere seriyorlar" dedi.

Toplum içerisine çıkamamış engellilerin veya engellilerin sorunlarını bu şekilde dile getirmeye çalıştıklarını belirten Öztürk, "İpekyolu'ndaki kadınlarımız; engellilerimiz için, engellerin ortadan kalkması, engellilerin topluma kazandırılması, engellilerin toplumda daha fazla yer alması için örmeye başladılar. Ben bu kapsamda katkı sunan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje devam edecek. Biz İpekyolu Belediyesi olarak yünlerimizi vereceğiz, kadınlar da vermiş olduğumuz bu yünleri örmeye devam edecekler" diye konuştu.

İpekyolu ilçesinde başlayan projenin tüm ile yayılacağını vurgulayan Öztürk, "İlmek İlmek Hayat projesinde ben de yer almak istiyorum" diyen herkesi yün almaya davet ederek, "Yünleri nereden, kimden, nasıl temin edecekler? Bu anlamda ne yapmaları gerekiyor? Bunlarla alakalı bilgileri gerek web sayfamızda, gerekse sosyal medya hesaplarımızda duyuruları yapılacaktır" dedi.

Projede yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden kadınlar ise, "Bizler burada engellilere farkındalık oluşturmak için örüyoruz. Herkesin engellileri fark etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştular.

(ATL-MSA-Y)



11.05.2017 10:45:32 TSI

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