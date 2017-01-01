ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İpekyolu Belediyesinden anlamlı proje

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:36
İpekyolu Belediyesinden anlamlı proje
İpekyolu Belediyesinden anlamlı proje

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, engellilere farkındalık oluşturmak adına hazırladığı 'İlmek İlmek Hayat' projesini hayata geçirdi.
Engellilere farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkan İpekyolu Belediyesi, hazırladığı 'İlmek İlmek Hayat' projesini hayata geçirdi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında projeyi başlatan İpekyolu Belediyesi, bir yandan engellilere farkındalık oluştururken bir yandan kentin belirli yerlerini süsleyerek ilçenin güzel bir görünüme sahip olmasını hedefliyor. Aldığı yumakları ilçedeki kadınlara dağıtan İpekyolu Belediyesi, daha sonra kadınlar tarafından örülen örgüleri belli yerlere asarak, engellilerin fark edilmesini sağlıyor.
Sanat Parkı'nda bir etkinlik düzenleyen İpekyolu Belediyesi, kadınlar tarafından daha önce örülen malzemeleri sergiledi. Parktaki çardak ve bankları süsleyen kadınlar, bu şekilde bir farkındalık oluşturuyor. Buradaki etkinlikte proje hakkında açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Türkiye'de nüfusun yüzde 12'sini engellilerin oluşturduğunu ve bu oranın çok ciddi bir oran olduğunu söyledi. İpekyolu ilçesinde de en az yüzde 12 oranında bir engelli kitlesinin olduğuna dikkat çeken Öztürk, "İpekyolu Belediyesi olarak 300 bin nüfusumuz var. 300 bin nüfusun yüzde 12'si yaklaşık 40 bin engelli demektir. Bu engellilerimizi evlerden çıkarmak, toplumla bir araya getirmek, toplumla buluşturmak ve onları sosyal hayatın içerisine katmak için bir çalışma yapalım dedik. Bunu yapmak için de İpekyolu'ndaki kadınlarımızla birlikte engellilerimiz için ilmek ilmek örmeye başladık. Kadınlarımız gönüllü olarak belediyemizden aldıkları yünleri, engellerimize farkındalık oluşturmak için örüyorlar ve örmüş oldukları bu malzemeleri insanların görebilecekleri yerlere seriyorlar" dedi.
Toplum içerisine çıkamamış engellilerin veya engellilerin sorunlarını bu şekilde dile getirmeye çalıştıklarını belirten Öztürk, "İpekyolu'ndaki kadınlarımız; engellilerimiz için, engellerin ortadan kalkması, engellilerin topluma kazandırılması, engellilerin toplumda daha fazla yer alması için örmeye başladılar. Ben bu kapsamda katkı sunan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje devam edecek. Biz İpekyolu Belediyesi olarak yünlerimizi vereceğiz, kadınlar da vermiş olduğumuz bu yünleri örmeye devam edecekler" diye konuştu.
İpekyolu ilçesinde başlayan projenin tüm ile yayılacağını vurgulayan Öztürk, "İlmek İlmek Hayat projesinde ben de yer almak istiyorum" diyen herkesi yün almaya davet ederek, "Yünleri nereden, kimden, nasıl temin edecekler? Bu anlamda ne yapmaları gerekiyor? Bunlarla alakalı bilgileri gerek web sayfamızda, gerekse sosyal medya hesaplarımızda duyuruları yapılacaktır" dedi.
Projede yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden kadınlar ise, "Bizler burada engellilere farkındalık oluşturmak için örüyoruz. Herkesin engellileri fark etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştular.
(ATL-MSA-Y)

11.05.2017 10:45:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Van'da elektrik kesintisi
YEREL

VAN'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Berat Kandili'nde Van'da camiiler doldu
YEREL

BERAT KANDİLİ'NDE VAN'DA CAMİİLER DOLDU
Vali Taşyapan, yaralı askerleri ziyaret etti
YEREL

VALİ TAŞYAPAN, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Edremit'te yemek yarışması
YEREL

EDREMİT'TE YEMEK YARIŞMASI
Burhan Kayatürk'ten kandil mesajı
YEREL

BURHAN KAYATÜRK'TEN KANDİL MESAJI
Tuşba Belediyesinden &quot;Koşulsuz Annelik&quot; semineri
YEREL

TUŞBA BELEDİYESİNDEN "KOŞULSUZ ANNELİK" SEMİNERİ
Van'da 3. UMKE Temel Eğitimi
YEREL

VAN'DA 3. UMKE TEMEL EĞİTİMİ
Vali Taşyapan'dan Engelliler Haftası mesajı
YEREL

VALİ TAŞYAPAN'DAN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
Çatak Belediyesinden &quot;Hoş Geldin Bebek&quot; ekibi
YEREL

ÇATAK BELEDİYESİNDEN "HOŞ GELDİN BEBEK" EKİBİ
15 Temmuz Derneğinden Başkan Karael'e ziyaret
YEREL

15 TEMMUZ DERNEĞİNDEN BAŞKAN KARAEL'E ZİYARET
YYÜ'de &quot;Trafikte Saygı&quot; sempozyumu
YEREL

YYÜ'DE "TRAFİKTE SAYGI" SEMPOZYUMU
Van'da 'El Sanatları ve İpek Koza' sergisi
YEREL

VAN'DA 'EL SANATLARI VE İPEK KOZA' SERGİSİ
Başkan İlhan'dan kandil mesajı
YEREL

BAŞKAN İLHAN'DAN KANDİL MESAJI
Müftülerden Vali Taşyapan'a ziyaret
YEREL

MÜFTÜLERDEN VALİ TAŞYAPAN'A ZİYARET
Van'da &quot;en güzel buzağı&quot; yarışması
YEREL

VAN'DA "EN GÜZEL BUZAĞI" YARIŞMASI
Berat Kandili mesajları
YEREL

BERAT KANDİLİ MESAJLARI
Van Büyükşehir Belediyesinden sıkı denetim
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN SIKI DENETİM
Aileler arasındaki husumeti barış yemeği bitirdi
YEREL

AİLELER ARASINDAKİ HUSUMETİ BARIŞ YEMEĞİ BİTİRDİ

Van İnşaat ve Mobilya Fuarı kapılarını açıyor
YEREL

VAN İNŞAAT VE MOBİLYA FUARI KAPILARINI AÇIYOR
Genel Sekreter Yardımcısı Tamer çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

GENEL SEKRETER YARDIMCISI TAMER ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Edremit'te çiçek fideleri dikimi
YEREL

EDREMİT'TE ÇİÇEK FİDELERİ DİKİMİ
10-16 Mayıs Engelliler Haftası
YEREL

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI
Sınırda yakalanan Afgan göçmenlere Mehmetçikten yardımeli
YEREL

SINIRDA YAKALANAN AFGAN GÖÇMENLERE MEHMETÇİKTEN YARDIMELİ
Çatak'ta eğitim toplantısı
YEREL

ÇATAK'TA EĞİTİM TOPLANTISI
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
GÜNDEM

ABD, YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BÖYLE DONATACAK!

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 Kıdemde mevcut işçiye 3 seçenek
  • 4 Fenerbahçeli futbolcu ünlü şarkıcıyla yakalandı