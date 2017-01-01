Ensar Vakfı'ndan Oral'a ziyaret
Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Ensar Vakfı Yalova Şubesi yöneticileri Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ı ziyaret etti.
Ensar Vakfı Şube Başkanı Ali Ekber Polat ve yöneticiler, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. Yeni bananın hayırlı olması dileklerini ileten Polat, vakfın çalışmaları ve projeleri hakkında Oral'a bilgi verdi. Başkan Oral da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vakıf yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.
(MM-MŞ)
11.05.2017 11:13:59 TSI
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