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Başkan Özgökçe'den Engeliler Haftası mesajı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:03
Başkan Özgökçe'den Engeliler Haftası mesajı
Başkan Özgökçe'den Engeliler Haftası mesajı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Özgökçe, yayımladığı mesajında, Engelliler Haftası'nın dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlandığını hatırlatarak, "Engelliler konusu bir insan hakkı olduğu kadar insani ve vicdani sorumluluk meselesidir. Dolayısıyla her insanı ve her kurumu ilgilendiren çok önemli bir konudur. Bu bağlamda gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse de sivil toplum örgütleri bu konuyu temel bir hayati mesele olarak algılaması gerekir" dedi.
Engelliliğin sadece engellileri ve onların ailelerini ilgilendiren bir konu olmadığının altını da çizen Başkan Özgökçe "Engellilik konusundaki bilinç ve farkındalık; kırsalın ve kentlerin, caddelerin, sokakların ve hatta her mekanın fiziksel durumlarını tüm engelliler ayrı ayrı düşünülerek uygun hale getirilmesinden çok önemli rol oynamaktadır. Bu noktada özellikle eğitimcilerimize ve sorumluluk makamında bulunan yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşlarına çok iş düşmektedir. Engellilerle ilgili alınmış veya alınan her türlü girişim ve sosyal politikalar; o ülkenin, bölgenin, beldenin ve toplumun gelişmişlik düzeyi ile de orantılıdır" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de son 15 yılda bu alanda çok ciddi ilerlemelerin olduğunu ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ülkemizde son yıllarda her kesim tarafından açıkça görünen, her alanda gelişime ve dönüşümle doğru orantılı olarak engelliler konusunda da somut, uygulanabilir projeler ve çalışmalar kendisini göstermiştir. Özellikle hükümetimizin ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal politikaları geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak düzeydedir. Evde bakım hizmeti, evde bakım hizmeti aylığı, sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması, engellilerin kamuda istihdam edilmelerinin önünün açılması gibi burada ifade edemediğimiz birçok proje ve çalışma uygulanmıştır. Hükümetimizin her alanda olduğu gibi engelliler konusunda da bu hızlı, baş döndüren çalışmalarına ve projelerine yerel yönetimler olarak biz de ayak uydurmaya ve destek olmaya çalışıyoruz. Bu konuda sosyal sorumluluk kapsamında takip edilmesi gereken ilçemiz sınırlarındaki her engelliye Aile ve Kadın Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Muhtarlıklar Müdürlüğü takip etmektedir. Bu bilinç ve anlayışla kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarımızı koordineli olarak sürdürme gayretindeyiz."
Engellilere sağlanacak bir imkânın lütuf değil, insanlık görevleri olduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, toplum olarak elbirliği sağlandığı takdirde aşılmayacak hiçbir engelin olmadığını vurguladı. Başkan Özgökçe, "Her türlü engel aşılır. Yeter ki insanların gönlünde ve beyinlerindeki engeller aşılsın. Biz Tuşba Belediyesi olarak engelli dostu bir belediyeyiz. Engelli dernekleri arasında hiçbir ayırım yapmadan tüm dernek ve vakıf yöneticiler ile birlikte hareket ediyoruz. Hiçbir dernek ve engel grubu ayrımı yapmadan bize uzanan eli tutma sorunluluğunu hissediyoruz" diye belirti.
Tuşba Belediyesi olarak engellilere yönelik hayata geçirdikleri proje ve hizmetlerle üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını da belirten Başkan Özgökçe, engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almanın, insanlık görevleri olduğu anlattı. Başkan Özgökçe, "Sosyal devletin amaçlarından birisi; engellilerin eğitim, sağlık, spor, kültür, istihdam ve rehabilitasyon gibi yaşamsal hizmetlerden yararlanmaları, temel haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Engellilerimizin hayata engelsiz bir şekilde katılımlarının sağlanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için toplum olarak, birey olarak, kurum ve kuruluşlar olarak hepimize ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Belediyemiz her zaman engelli bireylere engelsiz bir yaşam sağlamak için hizmet üretmeyi kendisine şiar edinmiştir. Belediye olarak bu insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, çözüme ulaşılabilmelerini sağlayacak tüm hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Düzenli olarak engelli öğrencilerimiz ve ilçemizde tespit ettiğimiz engelli ailelere ziyaretler yapıp talepleri ve ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyor ve bu haftanın engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda hassasiyetin, farkındalığın ve bilincin artması ve nihayetinde tüm engellerin kaldırılmasını temenni ederim. Engelliler Haftası'nda tüm engelli kardeşlerimize yaşam sevinci, huzuru ve nefes alma mutluluğunu ailecek ve sevdikleriyle birlikte doya doya yaşamalarını Rabbi Rahimimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
(MSA-Y)

11.05.2017 12:12:20 TSI
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