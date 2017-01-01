ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siverek Kültür Merkezinin temeli atıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:23
Siverek Kültür Merkezinin temeli atıldı
Siverek Kültür Merkezinin temeli atıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından her ilçeye kültür merkezi projesi kapsamında Siverek'te yapılması planlanan Siverek Kültür merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Siverek'in Fırat mahallesinde yapılması planlanan Siverek Kültür merkezinin temeli Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin de katılımıyla atıldı. Programa Nihat Çiftçi'nin yanı sıra Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Büyükşehir ve Siverek Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti ilçe teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yaparak kültür merkezinin Siverek halkı için hayırlara vesile olmasını dileyen Çiftçi, "Siverek'ten çok önemli değerlerimiz gerek sanat alanında gerekse edebiyat alanında güzel eserlerle gündeme gelmişlerdir. Kültür bakımından böylesine bir zenginliği barındıran Siverek için yepyeni bir projeye daha 'Bismillah' demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Siverekli gençlerimizin kendini geliştirebilmesi için bizler yatırımlarımızı bu şekilde sürdürürsek, Siverek ile birlikte kalkınan bir Şanlıurfa yolunda emin adımlarla yolumuza devam etmiş oluruz. Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi olan Siverek için yatırımlarımız tüm hızıyla sürecektir" dedi.
Çiftçi'nin ardından söz alan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz da, ilçeye yönelik yatırımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.
Konuşmaların ardından kültür merkezinin temeli atıldı. 4 bin 900 metrekarelik kapalı alana sahip olacak Siverek Kültür Merkezinin içerisinde 710 kişilik konferans salonu, idare binası, anfi, atölyeler, otopark ve çocuk kütüphaneleri yer alacak. Projenin toplam maliyeti ise 6 milyon lira olarak hesaplandı.
(AK-SD-Y)

11.05.2017 14:31:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Harran'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
YEREL

HARRAN'DA TÜBİTAK BİLİM FUARI AÇILDI
Siverek'te engelliler sergi açtı
YEREL

SİVEREK'TE ENGELLİLER SERGİ AÇTI
Kültür Evi inşaatında sona yaklaşıldı
YEREL

KÜLTÜR EVİ İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI
Anaokulları bahar şenliğinde buluştu
YEREL

ANAOKULLARI BAHAR ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Medeniyetler Beşiği Ortadoğu Sempozyumu
YEREL

MEDENİYETLER BEŞİĞİ ORTADOĞU SEMPOZYUMU
Miniklerin kum havuzu keyfi
YEREL

MİNİKLERİN KUM HAVUZU KEYFİ
Siverek'te Berat Kandili coşkuyla kutlandı
YEREL

SİVEREK'TE BERAT KANDİLİ COŞKUYLA KUTLANDI
ABD'nin PKK/PYD'ye silah verme kararına tepkiler
YEREL

ABD'NİN PKK/PYD'YE SİLAH VERME KARARINA TEPKİLER
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanılurfa'da sosyal medyadan terör propagandası iddiası
YEREL

ŞANILURFA'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI İDDİASI
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Çadır kentte kandil coşkusu
YEREL

ÇADIR KENTTE KANDİL COŞKUSU
&quot;Peygamberler şehri&quot;nde Berat Kandili
YEREL

"PEYGAMBERLER ŞEHRİ"NDE BERAT KANDİLİ
Dicle Elektrik'te uzmanlar sahada çalışmaları denetledi
YEREL

DİCLE ELEKTRİK'TE UZMANLAR SAHADA ÇALIŞMALARI DENETLEDİ
Şanlıurfa'da 2 tesis daha gençlere kazandırılıyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA 2 TESİS DAHA GENÇLERE KAZANDIRILIYOR
Koyun otlatırken yaralı bulunan çoban hayatını kaybetti
YEREL

KOYUN OTLATIRKEN YARALI BULUNAN ÇOBAN HAYATINI KAYBETTİ
Çiftçi'den uçak sefer sayılarının arttırılması talebi
YEREL

ÇİFTÇİ'DEN UÇAK SEFER SAYILARININ ARTTIRILMASI TALEBİ
Siverek'te açılış ve temel atma töreni
YEREL

SİVEREK'TE AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ
Engelliler şarkılar söyleyip, halay çekti
YEREL

ENGELLİLER ŞARKILAR SÖYLEYİP, HALAY ÇEKTİ
Siverek semt sahası gençlerin hizmetine açıldı
YEREL

SİVEREK SEMT SAHASI GENÇLERİN HİZMETİNE AÇILDI
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna:
YEREL

ŞANLIURFA VALİSİ GÜNGÖR AZİM TUNA:
Yaralı halde bulunan çoban kaldırıldığı hastanade öldü
YEREL

YARALI HALDE BULUNAN ÇOBAN KALDIRILDIĞI HASTANADE ÖLDÜ
Öğrencilere su tasarrufu ve çevre bilinci semineri
YEREL

ÖĞRENCİLERE SU TASARRUFU VE ÇEVRE BİLİNCİ SEMİNERİ
Karagül süs bitkileri sektörüne kazandırılıyor
YEREL

KARAGÜL SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜNE KAZANDIRILIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...