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Düzce Üniversitesi çevre ve sağlık alanındaki çalışmaların tanıtım programlarına başladı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:53
Düzce Üniversitesi çevre ve sağlık alanındaki çalışmaların tanıtım programlarına başladı
Düzce Üniversitesi çevre ve sağlık alanındaki çalışmaların tanıtım programlarına başladı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında çevre ve sağlık alanlarında yapılan çalışmalara yönelik programların ilkinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayla Keçeci, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Büyüksarı, Genel Sekreterimiz Hasan Sadi Ateş ve basın kuruluşları temsilcileri katıldı.
Düzce Üniversitesi'nin 30 bin öğrencisi, 2500 çalışanı, 150 aktif bölümü ve 187 milyon bütçesiyle hızla büyüdüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, büyümenin bir hedef değil, bir sonuç olduğunu söyledi. URAP sıralamasında 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında birinci sırada olan Düzce Üniversitesi'nin, akademik teşvik bazlı sıralamada da 100 devlet üniversitesi arasında geçene yıla göre 25. sıradan 10 basamak birden yükselerek 15. sırada yer alma başarısı gösterdiğine dikkat çekti. Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi'nin Düzce için yaptığı çalışmaların yer aldığı "Düzce'ye Değer" adlı kitabın yakın zamanda yayımlanacağı bilgisini de paylaştı.
Düzce Üniversitesi'nin 2014 yılından itibaren sağlık ve çevre alanlarında öncü yükseköğretim kurumu olma misyonunun, Stratejik Plana dahil edildiğini belirten Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yükseköğretim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı'nın başlattığı Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi'nde sağlık ve çevre alanında Düzce Üniversitesi'nin girişimci ve yenilikçi özellikleriyle desteklenme başarısının altını çizdi. Prof. Dr. Çakar, sürece aday olan üniversiteler arasından önce 40, sonra 24 ve 12, en son da 5 üniversite arasına seçilen Düzce Üniversitesi'nin bu projeyle, yatırım, bütçe ve insan kaynakları açısından bölgeye büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
İlk olarak akademisyenlerle yapılan toplantılar sonucunda proje önerilerinin ortaya çıkarıldığını dile getiren Rektör Çakar, 60'a yakın proje arasından çevre konusunda, "Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı", sağlık konusunda ise "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" alanında çalışmalar yürütüleceğini söyledi.
Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı projesinde; fındık, pirinç, mısır gibi tarımsal ürünlerin atıklarının katma değerli ürünlere dönüştürüleceğine dikkat çeken Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; Düzce Üniversitesi'nin patentli fındık kabuğundan ekolojik boya üretimi ve pirinçten yanmazlık özelliğine sahip kompozit malzeme üretimi çalışmalarını projeye örnek göstererek tarımsal ürünlerle birlikte tarımsal atıkların da önemli bir ekonomik değere dönüşeceğini sözlerine ekledi.
Bölgenin bitki çeşitliliğinin, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" alanında yapılacak çalışmalara avantaj sağlayacağını dillendiren Prof. Dr. Çakar, bu alandaki çalışmalar ile sağlık maliyetlerinin azaltılacağına, tedavi seçeneklerinin çoğaltılacağına ve bölgenin sağlık turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılacağına işaret ederek, Düzce'nin bu alanda akla gelen ilk merkez olmasını çok istediklerini vurguladı.
Bu iki alanda Merkez kurma çalışmalarının devam ettiğini belirten Rektör Çakar, çiftçilerin, turizmcilerin ve meslek odalarının proje kapsamında önemli dış paydaşlar olduğunu ifade ederek projeyle ilgili tüm süreçlerin beş yıl süreceğini söyledi.
Basın mensuplarından, sağlık ve çevre alanında Düzce Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaların ulusal çapta tanıtılmasına destek isteyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, basın temsilcilerinin sorularını yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı.
Soru-cevap şeklinde devam eden Çevre ve Sağlık Alanındaki Tanıtım Programı, basın mensuplarıyla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Çevre ve Sağlık Alanındaki Çalışmaların Tanıtım Programları, önümüzdeki hafta da Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, firmalar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, ayrı günlerde gerçekleştirilecek programlarla devam edecek.
(TT-AY)

11.05.2017 15:01:34 TSI
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