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Vali Çakacak, Engelliler Şöleninde engelli gençlerle buluştu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:44
Vali Çakacak, Engelliler Şöleninde engelli gençlerle buluştu
Vali Çakacak, Engelliler Şöleninde engelli gençlerle buluştu
- Mersin Valiliği'nde engelli çocuklarla da bir araya gelen Çakacak, engellilerin toplumsal hayata rahatça katılmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Eşi Kevser Çakacak ile birlikte Engelliler Şöleni'ne katılarak, engelli gençlerin coşkusuna ortak oldu. Valilik makamında engelli çocuklar da buluşan Çakacak, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata rahatça katılmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.
Vali Çakacak, Engelliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Nihat Sözmen Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde rehabilitasyon süreci devam eden engelli gençleri kabul etti. Sahil Valilik makamında gerçekleşen kabulde konuşan Çakacak, toplumun önemli bir kesimini oluşturan engelli vatandaşların sosyal hayatın içerisinde yer almalarını sağlamak amacıyla devlet ve hükümet tarafından önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi.
Engelli vatandaşların önündeki engeller kaldırıldıkça ve kendilerine inanılıp fırsat verildikçe spordan sanata, edebiyattan iş hayatına kadar yaşamın tüm alanlarında büyük başarılara imza attıklarına vurgu yapan Çakacak, sergiledikleri azim ve inanç ile de herkese örnek olduklarını belirtti. Çakacak, Valilik koordinesinde engelli vatandaşların toplumsal hayata rahatça katılmalarını sağlamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi.
Kabul sırasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya'dan makamda bulunan engelli gençlerin çeşitli faaliyet ve etkinliklerde önemli başarılar elde ettikleri bilgisini alan Çakacak, "Bu genç kardeşlerimiz engellerini aşarak kültürel, sportif ve el becerilerinin sergilenmesine yönelik alanlarda elde ettikleri başarılarla hepimize örnek oldular. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.
Vali Çakacak ve eşi ile birlikte engelli gençlerimizin coşkusuna ortak oldu
Öte yandan, Vali Çakacak, Eşi Kevser Çakacak ile birlikte bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Engelliler Şöleni'ne katılarak, engelli gençlerle bir araya geldi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yenişehir Engelliler Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şölende konuşan Çakacak, devletin ve hükümetin özellikle engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık uyguladığını ifade etti. Engellilerin karşılaştıkları sorunların ivedilikle çözümünün öncelikli politikalardan biri olduğunu kaydeden Çakacak, bu süreçte engelli vatandaşların öncelikle çalışma hayatında daha fazla yer almaları sağlanarak, başkalarına muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durmaları noktasında önemli iyileştirmelerin yapıldığını söyledi.
Mersin'de geçen yıl sadece İŞKUR üzerinden 418 engellinin istihdam edildiği bilgisini veren Çakacak, çalışma hayatında yer alamayacak durumda olan engellilere de evde bakım hizmeti kapsamında destek olunduğunu ifade etti. Çakacak, 2016 yılında Mersin'de evde bakım hizmetinden yararlanan 13 bin 354 engelliye yaklaşık 145 milyon lira ödeme yapıldığını da vurguladı. Engellilere yönelik evde bakım ücretinin yaklaşık 795 milyon liraya ulaştığına dikkat çeken Çakacak, ayrıca 21 bin 267 vatandaşın engelli aylığı aldığını ve bu kapsamda 2016 yılında yaklaşık 88 milyon lira ödeme yapıldığını kaydetti.
Engelli vatandaşların birçok fırsat ve indirimden yararlanmaları amacıyla başlayan Engelli Kimlik Kartı Uygulamasının Mersin'de de kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Çakacak, bu yıl içerisinde verilen 627 kimlik kartı ile birlikte 16 bin 882 vatandaşın engelli kimlik kartına kavuştuğunu dile getirdi. Çakacak, Mersin'de 2'si kamu, 6'si özel olmak üzere 8 engelli bakım merkezinde 414 engelliye ücretsiz bakım ve koruma imkanı sağlandığını da ifade etti.
"Engelli vatandaşlarımızın önlerindeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz"
Engellilerin üretim sürecine dahil edilmemelerinin ve eğitim imkanlarından yeterli derecede faydalanmamalarının milli bir kayıp olduğunun altını çizen Çakacak, "Engelli vatandaşlarımızın önlerindeki engelleri kaldırmaya, onlara inanmaya ve yanlarında yer almaya devam edeceğiz. Mersin Valiliği olarak ildeki diğer tüm dinamiklerle işbirliği içerisinde engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata rahatça katılmalarını sağlamayı en önde gelen görevlerimizin başında görmekteyiz" ifadelerini kullandı.
Şölende, Kevser Çakacak'a Engelliler Gençlik Merkezi'ne verdiği desteklerden dolayı "Annelik Beratı Belgesi" takdim edildi. Annelik Belgesi'ni engelli çocukların elinden alan Çakacak, onlarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.
Engelli gençler ve çocuklar tarafından sergilenen jimnastik, dans ve halk oyunları gösterileri ile devam eden programda, Görme Engelliler Korosu da söylediği şarkılarla büyük beğeni topladı. Vali Çakacak ve Eşi Çakacak engellilerle birlikte dilek balonlarını uçurarak onların mutluluklarına ortak olurken, engelli çocuklar ve gençler tarafından yapılan el işi ürünlerin bulunduğu sergiyi de gezdiler.
(KYM-Y)

11.05.2017 15:53:31 TSI
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