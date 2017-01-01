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Kovancılar'da resim sergisi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:23
Kovancılar'da resim sergisi
Kovancılar'da resim sergisi

(Fotoğraflı)

Şemsettin Aydoğdu
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde resim sergisi açıldı.
Kovancılar ilçesi Beşiktaş İlkokulu Müdürlüğü'nün öğretmen ve öğrencileri tarafından 3 yıllık çalışma sonucu hazırlanan resimler sergilendi. Sergi açılışına İlçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu, ilçe protokolü, okul idarecileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Serginin açılışı Kaymakam Gündoğdu tarafından yapıldı.
Okul Müdürü Mehmet Şahan," 3 yıllık çalışmalar sonucunda ortaya çıkan resimlerle sergimizi açtık. Amacımız ilçemizin köylerine ait kültürü anlatmaktı" dedi.
(ŞA-HİV-Y)

11.05.2017 16:32:10 TSI
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