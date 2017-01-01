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Ilıcalı, teşekkür ziyaretine devam ediyor



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ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı referandumun ardından teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Ilıcalı Pazaryolu, İspir, Aşkale, Aziziye ilçe teşkilatlarına ve birçok Sivil Toplum Kuruluşuna referandumdaki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum'u 'Evet' oylarıyla 30 Büyükşehir arasında birinci yapan hemşehrilerine teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Daha önce Şenkaya, Olur, Oltu, Narman, Yakutiye, Palandöken İlçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde bulunan Ilıcalı bu kez de Pazaryolu, İspir, Aşkale, Aziziye ilçe teşkilatlarıyla İlçe Esnaflarına, Esnaf Sanatkarlar Odası, Demiryol İş Erzurum Şubesi, Erenler Alevi ve Bektaşi Derneği, Erzurum Kalkınma Vakfı, Muhtarlar Derneği ile Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanlarına ve yönetim üyelerine referandum sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Destekleriniz Bize Güç Verdi"

Erzurum'un 30 Büyükşehir arasında birinci olmasının büyük bir başarı olduğunu söyleyen ve bunun içiin destek olanlara teşekkür eden Ilıcalı "Sizlere Başbakanımız ve Genel Başkanımız Binali Yıldırım, Bakanımız Recep Akdağ, Milletvekillerimiz İbrahim Bey, Orhan Bey ve Zehra Hanım, İl Başkanlığımızın selamlarını ve teşekkürlerini getirdim. Emeği geçen herkese teşşekkür ediyorum. Erzurum olarak çok şanslıyız, sizlerin sayesinde 30 İl arasında birinci olduk. Bu bizlere de güç verdi. Bundan sonraki seçimlerde daha da çok çalışacağız. Verdiğiniz oylarla böyle bir sisteme imza attık. Bu sistemin devreye girmesiyle ülkeyi yönetmesi için usta bir yöneticiyi seçmemiz gerekiyor." dedi.

"Türkiye 16 Nisan'da Asfalt Yola Çıktı"

"Gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği için sayenizde büyük bir başarıya imza attık" diyen Milletvekili Ilıcalı "Allah ömür verdiği sürece yeni sistemin getirdiği güzellikleri hep beraber göreceğiz. Ülkemizde artık hızlı ve etkili bir yönetim olacak. Koalisyon devri bitti. Siyasi istikrarsızlıklar, Cumhurbaşkanı-Başbakan çatışmaları ortadan kalktı. Türkiye 16 Nisan'da ki seçimde sizlerin desteğiyle beton asfalt yola çıktı. Beton yola çıktık ama usta bir sürücü lazım ki bu yolu iyi değerlendirsin. Dolayısıyla 2019 yılında yapılacak seçimde hiç hata yapmamamız lazım ki Reisimizi tekrar cumhurbaşkanı seçelim ve hükümetimizin başına getirelim." ifadelerine dikkat çekti.

"Birlik Beraberlik İçinde Olmalıyız"

Birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında Ilıcalı 21 Mayıs'ta yapılacak olan kongreyi işaret ederek "En çok birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Birlik ve beraberlik içinde şehrimize ülkemize hizmet edeceğiz. Bu seçimde Bakanımız, milletvekillerimiz, İl Yönetimiz, İlçe Teşkilatlarımız ve Belediyelerimiz müthiş bir uyum içerisinde çalıştı. MHP'ye de destekleri için teşekkür ediyoruz. Değişikliği hem meclisten geçirmemize destek oldular hem de 16 Nisan'da ki oylarıyla değişikliğe büyük katkı sağladılar. Bundan sonra icraatlarımızı arttırmamız lazım. Reisimiz sizlerin desteğiyle artık partili, 21 Mayıs'ta da kongremiz olacak ve bütün delegelerin oyuyla Cumhurbaşkanımız Genel Başkan olacak. " cümlelerine vurgu yaptı.

(ERZ-Y)



11.05.2017 16:45:16 TSI

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