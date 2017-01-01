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Vali Tuna, "Kudüs semalarında ezanları susturmayacağız"

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:58
Vali Tuna, "Kudüs semalarında ezanları susturmayacağız"
Vali Tuna, "Kudüs semalarında ezanları susturmayacağız"

(Fotoğraflı)

Ahmet Kaya
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen Medeniyetler Beşiği Ortadoğu Sempozyumunda konuşan Vali Güngör Azim Tuna, Kudüs semalarında ezanın susturulamayacağını söyledi.
Şanlıurfa Valiliğince düzenlenen Medeniyetler Beşiği Ortadoğu Sempozyumu başladı. Bir otelinin konferans solonunda düzenlenen programa Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna,İl Emniyet Müdürü Vesal Tipi oğlu,Harran Üniversitesi Rektör Yrd Prof. Dr. Şerafettin Çelik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu ve çok sayıda akademisyen katıldı. Batı ve Ortadoğu üzerinde ne kadar "hesabi" ise, biz o kadar "hasbi" olduk diyerek sözlerine başlayan Vali Tuna, "Kendi tarihimize, özellikle Ortadoğu ekseninde dönüp baktığımızda şu tabloyu net bir şekilde görürüz Batı, Ortadoğu üzerinde ne kadar hesabi ise, biz o kadar hasbi olduk. Batı buraya ne kadar efendi olmak istediyse biz o kadar hizmetkar olmaya azmettik. Devleti yaşatmak için önce insan diyen bir vizyonla ecdadımız, sadece Ortadoğuda değil, hükmettiği her yerde farklılıkların ahengini, bir arada yaşama kültürünü getirerek huzurun mimarı olmuştur" dedi.
Ecdadın çekildiği topraklarda huzurun da çekildiğini belirten Vali Tuna, "Osmanlı Devletinin Ortadoğu'da kurduğu yaklaşık dört yüzyıllık egemenlik süresince bölge uzun süreli bir istikrar ve güvenlik vahasına dönüşmüştür. Oysa Osmanlı'nın zayıflayarak Ortadoğu'dan çekilmeye başlamasıyla ekonomik, siyasi ve dinsel içerikli emperyalizm Ortadoğu'ya girmeye başlamıştır. Birinci Dünya savaşında kazandığımız Kutü'l Amare Zaferi'ne rağmen maalesef bu bölgedeki karanlık plan ve projelerin önüne geçemedik. İlk Haçlı Seferlerinden beri uğrunda oluk oluk kan döktüğümüz Kudüs ve bu topraklar, maalesef, o günlerden beri huzur yüzü görmedi. 2023 vizyonuna Evladı Fatihan olarak büyük bir özgüvenle yürürken, 2053 ve 2071 vizyonlarından bahseden güçlü Türkiye olarak, dün Kutü'l Amare'de hangi cevabı verdiysek bugün de aynı cevabı vereceğimizden dost düşman kimsenin kuşkusu olmasın. Kudüs semalarında ezanları susturmayacağımız gibi, sınırlarının güvenliği için ülke olarak bugün bu bölgedeki karanlık planları terör yuvalarında bozacağımız gibi, Şanlıurfalılar olarak da zulme uğrayan mazlum halkları Ensar ruhuyla ağırlamak boynumuzun borcudur" diye konuştu. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Genel Başkanı Metin Eriş ise, "Medeniyetlerin beşiği dediğimiz Ortadoğu da asırlar boyu varlık sürdüren Asurlardan Sümerlere Hititlere varıncaya kadar çok çeşitli inanç ve düşüncede olan toplulukların ortak buluştuğu bir zenginlik coğrafyasıdır. Bugün Batı medeniyeti dediğimiz yapının içerisinde de yine bu Ortadoğu medeniyetinin izlerini görmek mümkündür. Ortadoğu bugün Batı'nın sürdürme gayretinde olduğu medeniyetlerin menşei ve merkezidir. Bu medeniyetin de sahip olduğu çok önemli bazı kadim kentlerde toplumların geleceğine ışık tutmuştur. Medine, Mekke, Halep, Şam ve Kudüs gibi derin kentlerde birçok medeniyetin, evliya ve enbiyaların izleri bulunuyor" dedi.
Yarın da devam edecek olan sempozyumda, İnançların şekillendiği dünya merkezi, Bilim dünyasına ışık veren Ortadoğu ve "Ortadoğu'nun siyasi ve kültürel geleceği gibi konularda oturumlar düzenlenecek.
(AK-SD-Y)

11.05.2017 17:07:29 TSI
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