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Sanat tarihçileri kültür mirasına sahip çıkıyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:45
Sanat tarihçileri kültür mirasına sahip çıkıyor
Sanat tarihçileri kültür mirasına sahip çıkıyor

(Fotoğraflı)

Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından hazırlanan "Dünya Miras Listesinde Türkiye" konulu fotoğraf sergisi KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesi Sergi Salonu'nda açıldı.
Serginin açış konuşmasını yapan Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lütfiye Göktaş Kaya, Dünya Miras Listesinde Türkiye çalışmasının, öğrenciler tarafından bir proje olarak başlatıldığını dile getirerek, "Sergimizde, Türkiye'de bulunan tarihi, kültürel zenginlikleriyle dünya miras listesindeki şehirlerimizden başta Safranbolu olmak üzere birçok il ve ilçeden fotoğraflar yer alıyor." dedi.
Kaya, "Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden 30 kişilik bir grupla proje olarak başlayan çalışmamız, öncelikle öğrencileri kültür varlıklarının bilinmesi, korunması yönünde bilinçlendirme ve bilgilendirmeye dayalıdır. Sonrasında çalışma öğrencilerin öğrendiklerini başkalarına öğretmesini sağlayacak bir sergiye dönüştürülmüştür. Açılış gününde her öğrenci kendi yapısı ya da kenti ile ilgili olarak ziyaretçileri bilgilendirmiştir. Sanat Tarihçisi olarak toplumda kültür varlıklarının korunması ve sürekliği açısında farkındalık uyandırmak temel görevlerimizdendir. Bugün projede görevli 30 öğrenci ve tüm katılımcı öğrencilerimiz, hocalarımız ile birlikte Sanat Tarihi Bölümü olarak bu görevi yerine getirdiğimize inanıyorum. Sergimizin gerçekleşmesinde her zaman bölüm olarak desteğini gördüğümüz KARGAZ maddi katkı sağlamıştır. Kendilerine teşekkür borçluyuz." ifadelerinde bulundu.
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Tekin de konuşmasında, "İyiliği üretmek güzeli öne çıkarmak zor bir iştir. Asıl olanda güzeli ve güzelliği öne çıkarmaktır. Bir dünya mirası dediğimiz zaman emsalsiz olaylardan bahsediyoruz. Bunları korumak, geliştirmek, bir bilinç oluşturmak oldukça hem zor hem de vefa örneğidir."ifadelerine yer verdi.
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam ise, bu tür organizasyonların çoğaltılmasını gerektiğini belirterek kültür konusundaki bu gayretin eksiltilmeden devam etmesi temennisinde bulundu.
Kamil Güleç Kütüphanesi'nde açılışı gerçekleşen sergi 12 Mayıs Cuma'ya kadar gezilebilecek.
Serginin açılış törenine Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Tekin, Mimarlık Fakültesi Dekanı Abdüsselam Uluçam, Genel Sekreter Doç. Dr. Mücahit Coşkun, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sami Ağaoğlu, Sanat Tarihi Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lütfiye Göktaş Kaya, Strateji Daire Başkanı Kemal Özeken, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Özcan Büyükgenç, Rektör Danışmanı Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ağarı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
(ÇU-YE-Y)

11.05.2017 17:53:35 TSI
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