YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kestane ağaçları korunmayı bekliyor

Kestane ağaçları korunmayı bekliyor



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Değirmendere köyü sakinleri, bölgedeki 5 asırlık kestane ağaçlarının korunma altına alınmasını istiyor.

Değirmendere köyü muhtarı Vural Aslan, yetkililerden asırlık ağaçların korunmaya alınmasını ve turizme kazandırılmasını istiyor. Muhtar Aslan, yaptığı açıklamada, "Değirmendere köyü sınırları içerisinde bulanan yaklaşık 5 asırlık kestane ağaçları hali hazırda benim gördüğüm en büyük, en yaşlı ağaçlar. Büyüklüğünü anlamak içinse, 3 kişi kollarını açıp ağacı kavrarsa anca kollarını birleştirebilirler. Ağaçlar şu anda hala meyve veriyor. 2 ay önce çıkan rüzgardan dolayı ağaçların bir kısmı kırıldı. Ağaçlar hala şu an meyve veriyor. Köy halkı olarak ağaçların üzerine çıkıp meyvesini toplayamasak da dibine döküleni toplayıp değerlendiriyoruz" dedi.

Bölgedeki 8 adet kestane ağacının korunmaya alınması ve içinde çürümeye başlayan yerlerinin temizlenmesiyle ayakta kalabileceğini belirten muhtar Aslan, ağaçların dip kısımlarının hala sağlam olduğunu, yaklaşık olarak kök kalınlıklarının 2 metre ile 4 metre çapında değiştiğini dile getirdi. (YD-EFE)



12.05.2017 12:34:27 TSI

NNNN

