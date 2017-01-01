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Başkan Uysal, "Yeni açılan yerlerle ilçemiz her geçen gün büyüyor"

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:00
Başkan Uysal, "Yeni açılan yerlerle ilçemiz her geçen gün büyüyor"
Başkan Uysal, "Yeni açılan yerlerle ilçemiz her geçen gün büyüyor"

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir işyeri açılışına katılan Belediye Başkanı Necdet Uysal, açılan her yeni işyeri ile hem ilçemiz, hem ilimiz, hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlandığını belirtti.
Gülcan Şahin ve Dilek Emir'in Ali Çetinkaya caddesindeki konfeksiyon mağazasının açılışında konuşan Uysal, girişimcilere destek olduklarını anlattı.
İlçede ticaretin gelişmesini istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, girişimci Gülcan Şahin ve Dilek Emir'i kutladı. Tapu dairesinden aldığı bilgilere göre Burhaniye'nin çok talep gören bir kent olduğunu anlatan Başkan Uysal," İlçemizde ticaretin gelişmesini istiyoruz. Bunun içinde işyerlerinin sayıları artmalı. İşyeri sayısının artması da dedikoduları azaltacaktır. Dedikodu boşluktan olmaktadır. Bu genç girişimci kardeşlerimi kutluyorum. Hayırlı işler diliyorum" dedi. Konuklarına ikramlarda bulanan Gülcün Şahin ve Dilek Emir de, katılımcılara teşekkür etti. Şahin ve Emir, iş yerinde bayan ve erkek giyimi satışı yapılacağını söylediler. İşyeri açılışına, Başkan Uysal'ın yanı sıra Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Sarıbaş, Şoförler Odası Başkanı Cezmi Kazar ve Sahil Birlik Taşıma Kooperatifi Başkanı Şenol Kılcı ve vatandaşlar katıldı.
(FT)

12.05.2017 13:00:06 TSI
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