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Başkan Korkut: "Erzurum, değerleriyle yetişmiş sanatçısını kaybetti"



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut, geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süredir hastanede yaşamını yitiren İbrahim Erkal'ın Erzurum'un değerleriyle yetişmiş bir sanatçı olduğunu belirterek "Erzurum adına acı bir kayıptır" dedi.

Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen Korkut, "Sanatçılar bir toplumun önemli değerleridir. Erzurum, özellikle Narman ilçemiz geçmişten günümüze önemli sanat insanları, halk ozanları, yani aşıkları yetiştirmiştir. Emrah'tan, Sümmani'ye çok kıymetler bu topraklardan çıkmıştır. İbrahim Erkal, bu değerlerle yetişmiş, besteleri ve sözleriyle yüreklere kazınmıştır. Ölümü, öncelikle ailesi, Erzurumlu hemşerileri ve milletimiz için önemli bir kayıp olmuştur. Değerli eşlerine, geride bıraktığı yavrularına, ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun, Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

(ÖB-ÖB-Y)



12.05.2017 13:47:12 TSI

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