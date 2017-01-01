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BEÜ'de 7. Kariyer Günleri başladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:45
BEÜ'de 7. Kariyer Günleri başladı
BEÜ'de 7. Kariyer Günleri başladı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kariyer Günlerinin 7.'si başladı.
Merkezi Konferans Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Kariyer Günlerine katılan herkese teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Yardım, "Kariyer nedir? Her şeyden önce ona bakmak lazım. Kariyer kelimesi farklı dillerde farklı anlamlara gelebiliyor, ama genel olarak bir noktadan belirli bir noktaya gelmek ve getirmek anlamını taşıyor. Hiç kimse belirli bir noktaya tesadüfen gelmiyor. Burada ciddi emek vardır, zaman harcama vardır, dirsek çürütme vardır" dedi.
Farklılığı oluşturanın farkında olan insanların olduğunu belirten Rektör Yardım, sözlerini şöyle devam etti:
"Her birey aslında bir dünyadır. Herkes kendi dünyasını değiştirerek farkındalık oluşturabilir. Ümit ediyorum bu etkinlik herkes için faydalı olur. Bu duygu ve düşüncelerle herkesi tekrar sevgi ve saygı ile selamlıyorum."
Program, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Zülfikar'ın sunumuyla devam etti. Böyle önemli bir programa davet edildiği için üniversite yönetimine teşekkür eden Prof. Dr. Zülfikar, programa teşrif eden herkese saygılarını iletti. Kariyerin önemli olduğunu ifade eden Zülfikar, insanların doğru bilgiyi hayata yansıtarak kariyere ulaşabileceğini belirtti. Prof. Dr. Zülfikar, "Üniversiteler 13. yüzyılda feodal bir kurum olarak kurulmuş, zenginlerin bağışları ve dini kurumların desteği ile ayakta kalmıştır. 19. yüzyılda sanayileşme, bilimsel ilerleme ve savaş teknolojileri sonucu araştırma üniversitelerine dönüşmüştür. Son dönem üniversiteleri ise toplumla bütünleşen, orta sınıfa dayalı, seçkinci olmayan kitle üniversiteleridir. Bilginin en önemli üretim faktörü olduğu günümüzde, bilginin üretimi, dağıtımı, kullanımı ve bunların ekonomik ve sosyal hayata uygulanmasında üniversitelerin önemli rolü vardır. Üniversiteler, topluma hizmet için vardır. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ettikleri ve evrensel değerleri paylaştıkları ölçüde yaşam sürelerini uzatır ve paydaşları tarafından saygın olarak kabul görürler" dedi.
Program, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın Prof. Dr. Bülent Zülfikar'a anı plaketi takdim etmesinin ardından, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Halk Dansları Topluluğunun halay gösterisiyle sona erdi.
(VO-MSA-Y)

12.05.2017 13:53:56 TSI
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