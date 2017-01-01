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Ukrayna'dan Bilecik'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun beşiği olan Bilecik,yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş toprakları olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurtuluş mücadelesinde önemli işlevler üstlenen tarih ve kültür şehri Bilecik, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen heyeti ağırladı. Bilecik'teki gezileri kapsamında; Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden heyet, Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Yaşayan Şehir Müzesi ve Saat Kulesini de gezerek, Bilecik Belediyesi görevlisi Arkeolog ve Turizm Direktörü Umut Özdemir tarafından şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Öte yandan, şehrin tarihi ve kültürel yöndeki birçok değeri hakkında bilgi sahibi olma imkanı bulan ziyaretçiler, Bilecik'e duydukları hayranlığı belirterek, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür ettiler.

(CKT-DA-y)



12.05.2017 14:28:00 TSI

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