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ERÜ'de 'Nefs Psikolojisi' semineri düzenlendi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERREM) tarafından 'Nefs Psikolojisi' konulu seminer düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERREM) Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak,Psikiyatrist Dr. Mustafa Merter ile çok sayıda öğrenci katıldı

Konferansın konuşmacı Psikiyatrist Dr. Mustafa Merter, psikoloji ilminin nasıl, hangi şartlarda ve nerede doğduğunu ve nefs psikolojisini anlattı.

Merter, "Nefs Psikolojisi literatüründen aksiyonlarımızın da nefsani tekâmülümüze paralel gitmesi gereklidir. Kişinin, yaptığı işi kendinden bilmemesi gerekir" dedi.

Rüya hakkında da konuşan Merter, "Rüya yorumlarını herkes yapmaz. Rüyalar, konusunda uzman kişiler tarafından yorumlanması gereken bir unsurdur. Bizler dahi terapi yaparken hastalarımızın bazı rüyalarına bu konu, bizi aşan konu yorumlayamayız demekteyiz. Bunun içinde rüyalar herkese anlatılmaz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Dr. Mustafa Merter'e, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt tarafından plaket takdim edildi.

(SK)



12.05.2017 14:52:43 TSI

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