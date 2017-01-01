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Ereğli'nin geleceğini inşa edecek proje başlıyor



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KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi kapalı sulama sistemini yakında başlatıyor. Yapılacak bu sistemle klasik sulama sistemi borulu şebekeye dönüştürülerek eski sisteme göre yüzde 40 su tasarruf sağlanacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, projenin Ereğli'nin geleceğini inşa edeceğini belirterek, "İlk kıvılcımını İlçe Tarım Müdürlüğü dönemimizde hazırladığımız rapor ile 2006 yılında başlatılan, toplam proje bedeli 500 milyon TL'den fazla olacağı tahmin edilen, sadece yapımı için işçilik bedeli yaklaşık 199 milyon TL olan Kapalı Sulama Sistemi yakında başlıyor. Sulama alanı yaklaşık 25 bin hektar olan ve uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz projenin hayata geçecek olması bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Vahşi sulamanın getirdiği külfeti ortadan kaldıracak, ürün verimi ve kalitesini artıracak kapalı sulama sistemi Ereğlimize çok şey katacaktır. Bu önemli ve büyük yatırımın yüklenici firma müdürü İnal Alankuş, DSİ Müdürümüz Hüseyin Kürşat Civelekoğlu ve İvriz Sağ Sahil Müdürümüz Hakan Ertaş'a ziyaretlerinden ve verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Bu proje Türkiye'de ilk olacak ve Ereğlimizin geleceğini şekillendirecek. Kapalı Sulama Sistemi Ereğlimize hayırlı olsun" dedi.

(BG-FM-Y)



12.05.2017 14:59:19 TSI

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