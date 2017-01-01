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Köyceğiz'de Cinayet

- Köyceğiz Pınarköy Mahallesinde meydana gelen olayda bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Köyceğiz Pınarköy Mahallesinde oturan İpek Kovan (18) evlerinin önünde otururken Köyceğiz Yeşilköy Mahallesinde oturan Emrah P. (25) henüz belirlenemeyen bir nedenle tüfekle ateş etti. Başına kurşun isabet eden İpek Kovan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kardeşi Hasan Can Kovan (14) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 acil ambulansı ve jandarma ekipleri geldi. 112 acil yardım ekiplerinin İpek Kovan'ın öldüğünü belirlemesinin ardından diğer yaralı Hasan Can Kovan, Ortaca'da özel bir hastaneye sevk edildi. İpek Kovan'ın cesedi ise olay yeri incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın ardından kaçan Emrah P. yi arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CC-BT)



12.05.2017 15:00:44 TSI

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