KO-MEK'in ilçe sergisinde ele emeği eserler sergilendi

KOCAELİ (İHA) - KO-MEK, Genel Sergisi yaklaşırken Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde ilçe sergisi gerçekleştirdi.

Aile ve değerler eğitiminden kişisel gelişime, mesleki eğitimlerden sanat eğitimlerine, yaygın eğitimi her alanda ve her kesim için gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon "Gelenekseli Sergile" sloganı ile büyük beğeni toplayan ve yoğun istek üzerine bu yıl aynı konsepti devam ettiren KO-MEK, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kültürleri gün yüzüne çıkarıyor. Farklı bölgelerin kültürlerini açılan sergilerde ortaya çıkaran KO-MEK, bu kez Marmara Bölgesinin tüm güzelliklerini Derince'ye götürdü. El emeği eserlerin görücüye çıktığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçe sergisi açılışına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Ak Parti Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, KO-MEK yöneticileri, usta öğreticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta İşaret Dili kursiyeri Arzu Öntaş kursiyerler adına bir konuşma yaptı.

Bir sağlık kontrolü sonucunda büyük oranda işitme kaybı olduğunu öğrenen Biyoloji Öğretmeni Arzu Öntaş, bu haberin kendisini çok üzdüğünü ifade ederek ''Bir daha öğretmenlik yapamayacağımı ve her şeyin çok zor olacağını düşünüyordum. Ama başvuruda bulunduğum KO-MEK işaret dili kursundan haber aldığımda her şey değişti. Bir gün duyamayacağımı bilerek kendimi ifade edebilecek şekilde işaret dili öğrenmem, yarınlara olan güvenim, inancım ve buna bağlı olarak hayat sevincim geri geldi'' dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KO-MEK Yöneticileri ve Usta öğreticilerine teşekkür eden Öntaş öğrendiği her bilginin yeni bir başlangıç olduğunu söyleyerek KO-MEK'te elde ettiği kazanımlarla hayatının çok daha farklı olduğunu, KO-MEK kurslarının hayatın ta kendisi olduğunu söyledi.

Sergi açılışında söz alan Derince Belediye Başkanı Haydar Bulut, buradaki eserlerin çok uzun zamanda ve çok büyük emeklerle oluştuğunu ifade ederek, ''Bu kadar değerli eserlerin sergilendiği bir sergide bulunmak, buraya davet edilmek bizim için gerçekten çok önemli. El emeği göz nuru olan bu eserleri bütün heyecanını ve enerjisini katarak ortaya çıkaran kursiyerlerimizi tebrik ediyorum'' şeklinde konuştu ve Başkan Karaosmanoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Karaosmanoğlu ise çalışmanın ve üretmenin önemine dikkat çekerek, ''Açılışını yapmış olduğumuz sergi sizlerin emeklerinizin, çalışmalarınızın bir sonucu. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Birbirimizi severek, birbirimize değer vererek, çok çalışarak ülkemize hizmet edeceğiz'' şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Birlik beraberliğe önem vererek üretmeye devam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Karaosmanoğlu, ortaya konan eserlerin bizim bakıp geçtiğimiz gibi kısa zamanda olmadığını belirterek, "Günlerce, aylarca uğraştınız, emek verdiniz. Bu eserleri ortaya koydunuz. Tıpkı sizin dantel dantel işleyerek ortaya çıkarttığınız bu eserler gibi ülkemizin gelişmesi, huzuru ve refahı için gayret ediyoruz'' diyerek, kursiyerlere teşekkür etti.

Açılış sonrası Derince Belediye Başkanı Haydar Bulut ile birlikte sergi alanını dolaşan Başkan Karaosmanoğlu sergilenen eserleri ilgiyle inceleyerek kursiyerleri tebrik etti. Bu yılki sergilerin finalini Darıca ilçe sergisi ile gerçekleştirecek olan KO-MEK'in, 18 Mayıs'ta Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi yanında özel bir konser ile gerçekleştireceği genel sergi'de yıl boyunca Kocaeli genelinde ortaya çıkan tüm ürünler sergilenecek.

