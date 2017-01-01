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Şanlıurfa'da su kesintileri yaşanacak



ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 12.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle Pazar günü Şanlıurfa il merkezi ve kırsalında elektrik kesintisi yaşanacak.

Şanlıurfa 2 Trafo Merkezinde TEİAŞ tarafından yapılacak olan bakım onarım çalışmasından dolayı bazı bölgelerde 14 Mayıs 2017 Pazar günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesinti nedeniyle Şanlıurfa kent merkezinde yer alan 3 ilçede pazar günü 12.00'dan gece yarısına kadar bölgesel su kesintileri yaşanacak.

SUŞKİ tarafından yapılan açıklamada, su kesinti süresinin en aza indirilmesi için tasarruflu kullanım hususlarına dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak belirtilen tarihte mağduriyet yaşanmaması için su muhafazası konusunda uyarıda bulunuldu.

(Şİ-SD-Y)



12.05.2017 15:53:58 TSI

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