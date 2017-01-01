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Lise öğrencilerinden TÜBİTAK 4006 Bilim fuarı



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Yenice Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları 20 projeyi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergiledi.

Okulun Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen fuarın açılışı , Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ferdi Kurt'un katılı ile gerekleştirildi.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışında konuşan Yenice Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Parlatır, " Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır" dedi.

Fuarda öğrenciler Matematik, Kimya, Fizik, Coğrafya, Biyoloji, Teknoloji ve Rehberlik , Edebiyat ve Tarih alanında toplam 20 proje sergilendi.

(ÇU-YE-Y)



12.05.2017 16:49:23 TSI

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