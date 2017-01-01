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Çocuk Meclisi Bursa'ya gitti



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Çocuk Meclisi üyelerini Bursa'ya gönderdi.

45 kişiden oluşan Çocuk Meclisi üyeleri sabah erken saatte otobüsle İzmit'ten yola çıktılar. Grubun ilk durağı en az 600 yıllık olan Cumalıkızık Köyü oldu. Cumalıkızık'ı gezen çocuk meclisi üyeleri, daha sonra Bursa merkezdeki Kent Tarih Müzesi, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Tarihi İpekçiler Çarşısı ve Ulu Camiyi ziyaret ettiler.

Rehber eşliğinde Bursa'nın manevi havasını doya doya yaşayan çocuklar, akşam saatlerinde İzmit'e geri döndüler. Çocuk Meclisi üyeleri, Başkan Doğan'a etkinlik için teşekkür ettiler.

(RFK-Y)



12.05.2017 16:51:35 TSI

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