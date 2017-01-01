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Gemlik'te Engelliler Şenliği



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen Engelliler Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Gemlik Belediyesi'nin Kent Konseyi ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile tertiplediği Engelliler Şenliği, festival havasında kutlandı. enlik yürüyüşü Karsak Camii önünden başladı. İstiklal Caddesi ve Ahmet Dural Meydanı'ndan Atatürk Parkına kadar devam eden yürüyüş sonrasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kutlamalara devam edildi.

Stantları ilgi gördü. Ayrıca engelli aracı şarj istasyonu açılışı da yapıldı. Gemlik Belediyesi, şehrin muhtelif bölgelerine çok sayıda engelli aracı şarj istasyonu koydu.

Engelsiz çocuk oyunları gruplarında doyasıya eğlenen öğrencilere çeşitli ikramlar verildi. Gemlik'teki Engelliler Şenliği kutlamaları 13 Mayıs Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılacak gösterilerle devam edecek. "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla düzenlenecek faaliyetler saat 18.00 de başlayıp gece 23 00'e kadar devam edecek.

(MŞ)



12.05.2017 17:07:06 TSI

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