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Emekli Kahvesi'nde tansiyon ölçümü



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvesi'nde emekli vatandaşların tansiyon ölçümleri yapılarak, hipertansiyon konusunda bilgilendirildi.

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü Konyaaltı Toplum Sağlığı Merkezi işbirliği ile Emekli Kahvesi'nde tansiyon ölçümü yapıldı. Dünya Hipertansiyon Haftası etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktorlar, Emekli Kahvesi'nde stant açarak, vatandaşların tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdi. Tansiyon ölçümü yapılan emekliler, doktorlar tarafından bilgilendirildi. Emeklilere, özellikle yüksek tansiyon konusu anlatılarak nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Toplum Sağlığı Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkinlikle emekli vatandaşların tansiyon ölçümlerinin yapıldığını söyledi. Başkan Böcek, "Emekli Kahvesinde vakit geçiren vatandaşlarımız için zaman zaman çeşitli bilgilendirmeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



12.05.2017 17:07:46 TSI

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