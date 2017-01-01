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Gürsulu çocukların uçurtma coşkusu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Gürsu Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Gürsu Belediyesi, çocuklara bahar coşkusunu yaşatmak maksadıyla Uçurtma Şenliği düzenledi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Çocuklarımızın eğlenmelerini istedik. Çocukların mutluluğunu görmek bizleri de mutlu etti. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

İlçe stadında düzenlenen şenlikte doyasıya uçurtma uçuran çocuklar, palyaçolarla eğlenceli saatler yaşadı.

(MŞ)



12.05.2017 17:34:16 TSI

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