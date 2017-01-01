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Engelliler komando oldu

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:07
Engelliler komando oldu
Engelliler komando oldu

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da, Engeliler Haftası kapsamında bir gün temsili askerlik yapan engelli bireyler tezkere almanın mutluluğunu yaşadı.
Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda Engelliler Haftası nedeniyle temsili askerlik töreni düzenlendi. Törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Muammer Alper, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma İsmail Güzel, daire müdürleri, davetliler ve engelli yakınları katıldı.
Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'na müracaatta bulunan engelli vatandaşların Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etmeleri ile başlayan etkinlik Temsili Askerlik Uygulamasına katılan erler adına Ahmet Cengiz'in konuşması ve engelli askerlerden Ahmet Cengiz'in Yaş Kütüğüne plaket çakmasıyla devam etti.
Törene katılan ailelerin duygusal anlar yaşadığı program Temsili Askerlik Uygulamasına katılan erlerin Komando Andı'nı hep birlikte söylemelerinin ardından yapılan tören geçişi ile sona erdi.
(RFK-Y)

12.05.2017 18:15:47 TSI
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