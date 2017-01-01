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Hemşire adaylarından renkli kutlama

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:07
Hemşire adaylarından renkli kutlama
Hemşire adaylarından renkli kutlama

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin düzenledikleri "12-18 Mayıs Hemşireler Haftası" kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.
Düzenlenen programa Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Uğur İhsan Azap, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler katıldı. Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisi izleyenleri güldürürken, öğrencilerin oluşturduğu müzik korusu izleyenlerden tam not aldı. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, tüm hemşirelerin ve hemşire adayı öğrencilerinin günlerini kutlayarak hepsinin adına hemşirelik bölümü öğrencilerine çiçek takdim etti. Kaymakam Kırlı, "12 Mayıs dünya hemşireler gününü kutluyorum. Gerçekten dünyadaki en kutsal mesleklerden birisini ifa ediyorsunuz. Hemşirelik mesleğinin kutsallığını yakinen yaşamış biriyim. Geçtiğimiz aylarda geçirmiş olduğumuz talihsiz kazada bizlere en çok destek veren, bizlerin sağlığıyla yakinen ilgilenen doktor ve hemşireler oldu. Sağ olsun gece gündüz demeden benim ve ailemin rahatsızlıklarıyla ilgilendiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve tekrar tekrar "12 Mayıs Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası"nı tebrik ediyorum "dedi.
Program yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.
(VE-ŞAK-Y)

13.05.2017 09:16:56 TSI
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