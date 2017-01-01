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Elektrik direkleri başkentin yoluna engel oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yapılan yol genişletme çalışmaları elektrik direği engeline takıldı.

Kırıkkale Karakeçili Belediyesi ilçeyi Ankara'ya bağlayan yol üzerinde ilçe halkının gönüllü olarak evlerinin yıkılmasına izin vermesiyle 48 adet evi yıkarak yol genişletmesi yaptı. Genişletilen yollar sebebiyle elektrik direkleri yol içerisinde kaldı. Elektrik direklerinin taşınması konusunda ise elektrik dağıtım şirketiyle belediye arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sebebiyle yolda asfaltlama çalışmaları yapılamadı.

İlçe sakinleri yaşanan bu durumdan dolayı şikayetçi olduklarını belirtiyor. İlçelerinin Ankara'ya çok yakın bir mevkide olduğunu belirten vatandaşlar ilçeyi başkente bağlayan bu anayolun görünümünün ilçeye yakışmadığının altını çiziyor ve bir an önce yetkililerden bu duruma bir çözüm bekliyorlar. Tarihsel bağlara sahip köklü bir Yörük aşiretini temsil ettiklerini ve her sene burada ulusal çapta Yörük festivalleri düzenlendiğini belirten Karakeçili ilçesi sakinleri, bu görüntünün kendileri için utanç kaynağı olduğunu ifade ediyorlar.



"Elektrik direklerini kaldırtamıyoruz"

Yaşanan sıkıntıyla ilgili Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, kendi güçlerinin bu elektrik direklerini taşımaya yetmediğini ve elektrik dağıtım şirketinin ise konuyla ilgili bahane ürettiğini söyledi. Özçelik, "Haliyle görmüşsünüzdür yolları, tozdan, yağmur yağdığı zaman çamurdan geçilmiyor. Biz yollarımızı açtık, alt yapısını bitirdik, yağmur ıslahlarını yaptık, drenajlarını yaptık. Ama bir türlü elektrik dağıtım şirketine bu elektrik direklerini kaldırtamıyoruz. Görüşmelerimize rağmen bize bahaneler üretiyorlar. Orası alınacak kısımlar belediyenin mi, kamulaşması gerekiyor diyorlar. Biz de diyoruz ki sorumluluk bize ait gerekirse vatandaşlardan tek tek imza alalım, sorumluluğu üstlenelim, bu direkleri iki metre geriye çekin diyoruz. Yok, olmaz, kamulaşması gerekiyor diyorlar. Belediyenin de bunu kamulaştırmaya yeterli gücü yok, belediyemiz zaten borçlu. Dolayısıyla dedik ki yolun ortası belediyenin dedik, yolun ortasından götürün dedik, ona da bahane ürettiler. İşin doğrusu ipe un seriyorlar, yapmak istemiyorlar. Dedik ki biz yapalım fakat baktık ki çıkarttığımız maliyetin altından kalkmamız mümkün değil. Hükümetimiz bu şirketleri özelleştirirken daha verimli, daha sağlıklı, daha iyi hizmet edilmesi için özelleştiriyor. Daha iyi hizmet etmesi gerekirken elektrik şirketiyle olmadık sorunlar yaşıyoruz. İlçemizin yıllardır elektriği kesilir, bu elektrik sorunlarını çözemiyoruz. Bu konuda girişimler yaptık fakat sesimizi duyuramadık" dedi.

Yaşanan sıkıntıyla ilgili Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi yetkilileri herhangi bir açıklama yapmadı.

(MT-SLH-ÖK-Y)



13.05.2017 12:50:47 TSI

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