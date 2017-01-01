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Gültekin; "Yatırım artacak, işsizlik azalacak"

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:29
Gültekin; "Yatırım artacak, işsizlik azalacak"
Gültekin; "Yatırım artacak, işsizlik azalacak"
- AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin:
- "Referandum sonrası piyasalar rahatladı"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, 'Üretim Reform Paketi' ile birlikte yeni istihdam kapılarının açılacağını, işsizlik rakamlarının düşeceğini söyledi.
Gültekin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayı sonuna kadar yasallaşması beklenen 'Üretim Reform Paketi'nin yasallaşması ile birlikte sanayicilerin önünün açılacağını savundu. Üretim Reform Paketi ile birlikte sanayicilerin yıllık maliyetlerinde 1.1 milyar lira civarında bir azalma olacağını kaydeden Gültekin, "Bu önemli bir rakamdır. Maliyetin aşağıya çekilmesi ile birlikte yeni yatırımlar söz konusu olacaktır. Yeni yatırım demek, yeni istihdam demek. Bu sayede üretim artacak, ihracat rakamları yukarı çıkarken, buna bağlı olarak iş gücü artacaktır. Yani yeni istihdam kapıları açılacak, işsizlik rakamları düşecek" dedi.
"Referandum sonrası piyasalar rahatladı"
Referandumun hemen ardından piyasalarda oldukça olumlu sonuçlar görüldüğünü belirten Gültekin, "Üretim Reform Paketi içerisinde sanayi işletmelerinde kullanılan elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması sonrasında, sanayici işadamlarımızın en büyük ihtiyacı olan enerji tüketimi giderlerinde ciddi bir azalma söz konusu olacaktır. Yine hafta sonu çalışma izni alma zorunluluğu kaldırılacak, emlak vergisi tamamen alınmayacak. Bence paketin en önemli maddelerinden birisi de emlak vergisidir. Yapı denetim bedeli indirimi de 'Üretim Reform Paketi'nin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte daha bir çok madde sanayicilerimizin elini güçlendirecektir" diye konuştu.
Paketin, sanayi sicil belgesine sahip işletmeleri kapsadığını da hatırlatan Başkan Gültekin, "Paketin yasallaşmasının ardından sanayi yatırımları şehir dışlarına yönelecektir. Şehir merkezi içerisinde kalan 135 sanayi sitesi, şehir dışlarındaki alanlara taşınacak. Bu yaptırımlar ile birlikte şehir merkezlerinde, ana arter yollarda bulunan sanayi yatırımlarının hepsinin şehir merkezlerinden uzak noktalarda kurulan ve amacı zaten sanayiciyi geliştirmek olan Organize Sanayi Bölgeleri ya da sanayi sitelerinin bünyesinde toplanması hedefleniyor. Bu da şehirleri rahatlatacaktır. Zira organize sanayi bölgelerinin yer tespiti sırasında tarım arazilerinden uzakta, şehir merkezinden uzakta, doğayı kirletmeyecek, atıl durumda olan arazilerin değerlendirildiği görülmektedir. Bu da daha
yeşil, daha üretken, daha ferah bir Türkiye anlamına geliyor. Üretim Reform Paketi sadece üretim rakamlarını üst seviyeye çekmek anlamına gelmiyor, aynı zamanda sanayi yatırımlarının kümelendirilmesi anlamına da geliyor" ifadelerini kullandı.
(HSK-Y)

13.05.2017 13:38:40 TSI
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