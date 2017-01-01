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Sürekli yaşanan kazalara, vatandaş çözüm bekliyor

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:53
Sürekli yaşanan kazalara, vatandaş çözüm bekliyor
Sürekli yaşanan kazalara, vatandaş çözüm bekliyor

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Atakumlu vatandaşlar sürekli kazalar yaşandığı Televizyon Sapağı'na üst geçit yapılmasını istiyor.
Son olarak önceki gün bir öğretmene aracın çarptığı Atakum Televizyon Sapağı için vatandaşlar çözüm bekliyor. Kavşakta sürekli trafik kazlarının yaşandığını belirten vatandaşlar kavşakta üst geçit veya MOBESE yapılmasını istedi.

"Arabamla geçerken bile çok korkuyorum"
Kavşakta sürekli trafik kazaların yaşandığını belirten Hakan Demir, "Ölümlü kazalar da oluyor burada. Biz buraya bir üst geçit istiyoruz. Arabamla geçerken bile çok korkuyorum. Arabamla geçerken bile yeşil yandıktan sonra 5 saniye daha bekliyorum. Çünkü çok tehlikeli bir yer" dedi.

"Yayalar önemsenmiyor"
Ayda bir ölümlü kazalara şahit olduklarını söyleyen esnaf Salih Özdemir, "Buraya acil bir çalışma yapılması gerekiyor. İnsanlarımızın canı hiç yere gidiyor burada. Tedbir alınmasını istiyoruz. MOBESE veya üstgeçit yapılabilir. Yetkililere sesleniyoruz. Araçlar buradan kontrolsüz geçiyor. Kırmızı ışıkta geçiyorlar. Yayalar önemsenmiyor. Üç gün önce bir yayaya çarpıldı. Bugün de aynı şekilde. Esnaflar olarak destek olabiliriz. Yeter ki yetkililer bununla ilgili bir adım atsın" diye konuştu.
(KA-SLH-Y)

13.05.2017 14:03:02 TSI
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