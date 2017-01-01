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HATODER'den talasemi hastaları için eğlence



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği Başkanı Burhan Kerimoğlu, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü nedeniyle talasemi ve orak hücre anemi hastaları ve ailelerine yönelik yemekli ve eğlenceli bir etkinlik düzenledi.

Antakya Gülderen Doğa Aile Piknik tesislerinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Burhan Kerimoğlu, Talasemi ve orak hücre anemi hastalarının gözlerini yaşama açtıkları andan itibaren hayatları boyunca aileleriyle birlikte sağlık sorunlarıyla mücadele ederek hastanelerde sürekli tedavi görmekte olduklarını söyledi.

Kerioğlu, Talasemi ve orak hücre anemi hastaları ve aileleri günlük yaşamlarının da karşılaştıkları zorluklar bakımından her geçen gün ümitsizliklere sürüklendiğini kaydederek, "Bu tükenmişliğe bir nebzede olsa ortadan kaldırmak adına zaman zaman çeşitli etkinlikler yaparak onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için var olan derneğimiz her zaman üzerine düşeni yapmaktadır. Bugün bu ortak birlikteliklerden bir tanesi de 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü etkinlikleridir. Düzenlediğimiz programımız öncelikle hastalara ve ailelerine yönelik moral amaçlı birliktelik günüdür. Bu moral ve birliktelik günün de hastalarımıza imkânlarımız ölçüsünde yaptığımız programlarla onların gülen yüzlerine şahit olmak ise bizleri ayrıca mutlu etmektedir" dedi.

Kerimoğlu, daha sonra katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, bütün annelerin anneler gününü de kutladı.

Halk Sağlığı İl Müdürü Dr.Bayram Kerkez konuşmasında, talasemi ve orak hücre anemi hastalığının önlenebilir bir hastalık olduğuna değinerek özellikle evlenecek gençlerin evlenmeden önce mutlaka talasemi kan testi yaptırmalarını dile getirdi.

Kerkez, Hastalar için günümüzde uygulanan tedavi şekillerinin hastalıkların tedavisinde çok daha ümit verici göstergelere ulaştığını ve hatta kemik iliği nakliyle de hastaların normal bir insan gibi sağlıklarına kavuştuklarını kelimelerini kullandı.

(BGY-Y)



13.05.2017 16:41:52 TSI

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