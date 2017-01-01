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MHP Selendi ilçe başkanlığına Himmet Kurukoç seçildi



(Fotoğraflı)



Adem Çakır

MANİSA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selendi ilçe teşkilatının olağan genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimde 2003-2006 yıllarında ilçe başkanlığı yapan Himmet Kurukoç oyların tamamını alarak ilçe başkanı seçildi.

Divan Başkanlığını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın yaptığı MHP Selendi İlçe Teşkilatı olağan genel kurulu Belediye Düğün salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İl Başkanı Erkan Öztürk ve Ahmet Orhan'ın konuşmalarının ardından divan seçimi gündem maddelerinin okunması, faaliyet raporları ile gelir giderlerin okunup oylanmasının ardından partiye kayıtlı 225 delegeden 120'sinin katıldığı kongrede kullanılan oyların tamamını alan 71 yaşındaki 3 çocuk babası Himmet Kurukoç MHP İlçe Başkanlığına seçildi.

Himmet Kurukoç Başkanlığındaki MHP ilçe yönetimi şu isimlerden oluştu: "Yasin Topcan, Nurullah Akgün, Ekrem Demir, Ramazan Topaç, İsmail Dündar, Tevfik Çelik, Dursun Akıncı, Mehmet Karabulut, Ahmet Ertuğrul, İsmail Hakkı Arslan, Yüksel Çıplak, Ayhan Köse, Abdullah Arıkanlı ve Mehmet Sarıbuğday."

İl Delegelerine ise, Himmet Kurukoç, Nurullah Savaş, Mehmet Çakmak, Ali Yirik, Yasin Topcan, Niyazi Atalay, Tevfik Sönmez, Tolga Göktaş, Tevfik Çelik ve Ekrem Demir seçildi.

(AÇ-SC)



13.05.2017 17:11:10 TSI

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