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Kepez'e 8 yılda 80 okul

14 Mayıs 2017 Pazar, 08:42
Kepez'e 8 yılda 80 okul
Kepez'e 8 yılda 80 okul

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez İlçesi Kanal Mahallesi'ndeki Alaeddin Keykubat Ortaokulu'na, hayırsever Mehmet Fehmi Diktaş tarafından yaptırılan 12 derslikli ek bina, törenle hizmete girdi. Başkan Hakan Tütüncü, ilçede 8 yılda 80'den fazla yeni okul binasını hizmete açtıklarını belirterek, "Bu rakam Kepez tarihinde bir rekordur" dedi.
Okulun hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene Kepez Kaymakamı Kaymakam Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, hayırsever Mehmet Fehmi Diktaş ve ailesi, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ile bölge sakinleri katıldı.
Öğrencilerin halk oyunları gösterisinin ardından kürsüye gelen ek binanın yapımını üstenen işadamı Mehmet Fehmi Diktaş, konuşmasında, "Hayalimdeki okulu yaptırdığım için Allah'a şükrediyorum. Her şeyin başında eğitim geliyor. Bir eğitim yuvası yaptırdığım için çok mutluyum. Öğrencilerden derslerine çok çalışmalarını istiyorum" dedi.
"Fehmi amcanın ismi de ölümsüzler kervanında"
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı konuşmada "Fani dünyada güzel bir eser bırakan Fehmi amcamız bugün mutlulukların en büyüğünü yaşıyor. Bizim inancımıza göre kalıcı bir hayra vesile olanların okul, cami, hastane, yol, köprü yaptıranların amel defterlerin daima açık olduğunu, yani ölseler bile onların hala yaşıyormuş gibi muamele gördüklerini, defterlerine iyiliklerini, güzelliklerini biriktirdiklerini ifade edilir. Bizim tarihimizin içerisinde zenginlerimiz her zaman ölümsüzlüğü yaşamak için eserler meydana getirmişler ve bu memleketin gelecek yolculuğunu bu eserler renklendirmiş, buralarda insana hizmet edilmiş. Bugün de bu kervana katılanlardan birisi de Fehmi amcamız ve ailesi olmuştur. Allah hayırlarını kabul etsin" şeklinde konuştu.
"Belediye olarak okullaşmayı taçlandırıyoruz"
Alaaddin Keykubat Okulu'nun, çocukluğunda hizmete açıldığını ifade eden Başkan Tütüncü, "Açıldığı yıldan sonra da bu okul bölgeye çok hizmet etti. Geldiğimiz noktada Alaaddin Keykubat Ortaokulu, Kepez'in en başarılı okullarından birisi oldu. Ne var ki, şehrimiz günden güne büyüyor. Belediye başkanı olduğum 8 yıl evvel ki günleri hatırlıyorum. O zaman Kepez'in nüfusu 380 bindi. Şimdi 550 binin üzerinde nüfusa sahip ilçe haline geldik. İnanılmaz bir hızla büyüyen, gelişen bir Kepez var. Gelişen Kepez'in en önemli ihtiyaçlarının başında da yeni eğitim kurumları geliyor. Okulların sayısını artırabilmek için devletimiz, hayırseverlerimiz büyük bir gayretin içerisindeler. Belediye olarak da biz de bu gayreti taçlandıracak adımları birbiri ardınca atıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.
Kepez okullaşmada rekor kırdı
Tütüncü, Kepez Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever desteği ile 8 yılda Kepez'de, 80'den fazla yeni okul binasını hizmete açtıklarını belirterek, "Kepez'in tarihinde 8 yıldır yaşanan değişim ve gelişim eğitim noktasında kendini gösteriyor. Hatta diyebilirim ki, 8 yılda 80 okulun hizmete açılması Kepez'in tarihinde rekor seviyede bir gelişim ve bir yatırımdır" dedi.
Okul arsalarının mülkiyet ve imar problemlerinin çözümünde büyük gayret gösterdiklerine vurgu yapan Başkan Hakan Tütüncü, imar sorununu çözmeleri sonucu Alâeddin Keykubat Ortaokulu'na, 12 derslikli ek binanın yapılabildiğini kaydetti.
Pürüzsüz 16 okul arsası
Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"10 yıl sonra Kepez'in nüfusunu 1 milyon olacağı tahmin ediliyor. Bu hızlı nüfus artışıyla orantılı olarak öğrenci sayımız artıyor. 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde sadece örgün eğitimde 90 bin civarında olan öğrenci sayısı bugün 100 bine yaklaştı. Öğrenci sayısının doğal artışı olarak da yeni okul ve derslik ihtiyacı ortaya çıkıyor. Resmi ve özel olarak ilçemizde 160 olan okul binasına ek olarak önümüzdeki 10 yılda 100 okula daha ihtiyaç duyuluyor. Geleceğimizi önemseyen Mehmet Fehmi Diktaş Bey gibi hayırseverlerimizi Kepez'e okul yapmaya davet ediyorum. Hali hazırda okul yapılacak, hiç pürüzü olmayan, hemen inşaatına başlanılabilecek Kepez'de 16 uygun arsamız mevcut"
Konuşmaların ve yapılan duanın ardından protokol üyeleri, kurdeleyi keserek, yapım maliyeti 1 milyon 450 bin TL olan 12 derslikli ek binayı hizmete açtı.
(AA-

14.05.2017 08:51:52 TSI
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