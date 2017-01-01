YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden Anneler Günü programı

Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden Anneler Günü programı

- Anne Albayrak: "Anne olmak zor ama özürlü çocuk annesi olmak daha zor"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Oltu İlk Paylaşım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Anneler gününe özel bir program düzenledi. Oltu Efkan Ala Kültür Merkezinde düzenlenen programda, açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Nurullah Demir, sahne alan çocukların fırsat verilirse neler yapabileceklerini göstermek istediklerini söyledi. Müdür Demir, "Bir kurum müdürü olarak çocuklarımızı engelli veya özürlü olarak kategorize etmekten kaçınıp onları farklı gelişim bireyleri olarak tanımlıyorum. Çocuklarınız belki akranlarının yapabildiklerini yapamıyorlar ama onların yürekleri o kadar geniş ve sonsuz ki gözlerin de gördüğümüz masumiyette bizlere dünyanın hatta evrenin en büyük çıkarsızlık ve art niyetsizliğin dersini veriyorlar" dedi. Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Coşkun, konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun, "Devletimiz ve kurumumuz her türlü desteği veriyorlar. Fakat kendi adıma konuşuyorum ben neden bu zamana kadar bir özürlü çocuğumuza yardımcı olmadığım için sizlerden çok özür dilerim" ifadelerini kullandı. "Anne olmak zor ama özürlü çocuk annesi olmak daha zor" Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden Ali Albayrak'ın annesi Mine Albayrak ise "Anne olmak çok zor. Fakat özürlü çocuk annesi olmak daha da zor. Ama olsun çocuklarımızı çok seviyoruz. Allah bize böyle nasip etmiş, bizim çocuklarımız bizim için çok önemli" açıklamalarında bulundu. Ardından 20 yaş ve üzeri öğrenciler bayrağa ellerini koyarak askerlik yemini etti. Daha sonra Özel çocuklara farkındalık yaratarak, "Engellilere Acı Acı Bakmayın Gülümseyin" isimli video gösterimi yapıldı. Program ponpon kızların şovları ve Aşuk Maşuk oyunlarıyla devam etti. Program sonunda ise hareketli parçalar eşliğinde öğrenciler velileriyle birlikte doyasıya halay çektiler.

(DMA-ÖB-AT-Y)



14.05.2017 11:06:23 TSI

NNNN

