Yaban keçi sürüsü görüntülendi
- Yaban dağ keçileri bahar mevsimi ile birlikte yeniden ortaya çıkmaya başladı
(Fotoğraflı - Görüntülü)
Nejdet Yılmaz
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un İspir ilçesi Aksu vadisinde yaban keçi sürüsü görüntülendi.
Bölgede nadir görülen yaban dağ keçileri bahar mevsimi ile birlikte yeniden ortaya çıkmaya başladı. İspir ilçesinde Verçenik Dağı eteklerinde dolaşan yaban dağ keçileri İHA kameralarına yansıdı. Bölgede yaban hayatın korunmasını isteyen hayvan severler kaçak avlanma konusunda yetkilileri uyardı.
(NY-AY-MK-Y)
14.05.2017 12:23:09 TSI
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